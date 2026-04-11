Cómo pagar menos el transporte en 2026: quiénes acceden a la Tarifa Social SUBE y cómo activarla paso a paso
La Tarifa Social SUBE permite pagar hasta un 55% menos el boleto en colectivos, trenes y subtes. Quiénes pueden acceder al beneficio, cómo activarlo y por qué es clave tener la tarjeta registrada para ahorrar en transporte.
En un contexto donde el costo del transporte impacta cada vez más en el bolsillo, la Tarifa Social SUBE se convirtió en una herramienta clave para millones de personas en Argentina. Este beneficio permite viajar con un descuento significativo en colectivos, trenes y subtes, siempre que se cumplan ciertos requisitos y se realice un trámite simple pero fundamental.
A pesar de que está vigente desde hace años, todavía hay usuarios que no lo utilizan por desconocimiento, errores de activación o falta de registro de la tarjeta. Con los valores actualizados de 2026, acceder a la Tarifa Social puede representar un ahorro mensual muy importante.
Qué es la Tarifa Social SUBE y cuánto se descuenta
La Tarifa Social Federal es un beneficio que permite pagar hasta un 55% menos del valor del boleto en el transporte público. El descuento se aplica de forma automática cada vez que se usa la tarjeta SUBE, sin necesidad de mostrar documentación ni hacer gestiones presenciales al momento de viajar.
Este beneficio rige para:
- Colectivos urbanos e interurbanos
- Trenes metropolitanos y regionales
- Subte y Premetro (en zonas alcanzadas por SUBE)
El impacto del descuento es directo: cuanto más alto es el boleto, mayor es el ahorro.
Quiénes pueden acceder al beneficio en 2026
La Tarifa Social está destinada a personas que reciben prestaciones o programas sociales. Entre los principales grupos alcanzados se encuentran:
- Jubilados y pensionados
- Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH)
- Beneficiarios de la Asignación por Embarazo
- Personas que cobran planes sociales habilitados
- Estudiantes del programa Progresar
- Monotributistas sociales
- Personal del trabajo doméstico registrado
- Excombatientes de Malvinas
Si pertenecés a alguno de estos grupos, no necesitás iniciar un trámite especial en transporte, ya que el beneficio se gestiona desde los sistemas oficiales.
Un dato clave: la SUBE debe estar registrada
Uno de los errores más frecuentes es creer que el descuento se aplica automáticamente apenas se empieza a cobrar una prestación. Para que la Tarifa Social funcione, es obligatorio que la tarjeta SUBE esté registrada a nombre del beneficiario.
Registrar la SUBE no solo habilita la Tarifa Social, sino que también permite:
- Recuperar saldo en caso de pérdida o robo
- Consultar movimientos y viajes
- Acceder a otros beneficios del sistema
Sin registro, se paga el boleto completo e incluso una tarifa más alta en varias jurisdicciones.
Paso a paso: cómo activar la Tarifa Social SUBE
El trámite es gratuito y se puede hacer desde el celular o la computadora:
- Ingresar a Mi ANSES con CUIL y clave
- Buscar la opción vinculada a SUBE o programas sociales
- Generar el PIN SUBE
- Asociar ese PIN a la tarjeta SUBE registrada
- Acercar la tarjeta a una Terminal Automática SUBE para activar el descuento
Una vez completados estos pasos, el beneficio queda activo y no necesita renovación mensual.
¿Hay que renovar la Tarifa Social cada mes?
No. Este es uno de los puntos más importantes: la Tarifa Social no vence todos los meses. El descuento se mantiene activo mientras la persona continúe recibiendo la prestación que le da derecho al beneficio.
Solo será necesario hacer cambios en casos puntuales, como:
- Cambio de tarjeta SUBE
- Pérdida o robo del plástico
- Modificación de datos personales
En esos casos, se debe volver a asociar la nueva tarjeta.
Cuánto se puede ahorrar por mes
Para quienes viajan todos los días, el impacto es alto. Al utilizar la Tarifa Social en viajes diarios de ida y vuelta, el ahorro mensual puede equivaler a varios boletos completos, lo que aliviana significativamente el gasto fijo en transporte.
Por eso, activar el beneficio no es solo un derecho, sino una decisión clave para cuidar el presupuesto.
Una herramienta clave que muchos aún no usan
A pesar de estar vigente en todo el país, miles de personas que cumplen los requisitos todavía pagan de más por no tener la SUBE registrada o la Tarifa Social activada. En un escenario de tarifas en alza, conocer y aprovechar este beneficio marca una diferencia real.
La información está disponible y el trámite es simple. Activar la Tarifa Social SUBE puede ser el primer paso para ordenar gastos y viajar pagando lo justo.