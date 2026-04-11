Tarjeta SUBE Foto: Foto generada con IA Canal 26

En un contexto donde el costo del transporte impacta cada vez más en el bolsillo, la Tarifa Social SUBE se convirtió en una herramienta clave para millones de personas en Argentina. Este beneficio permite viajar con un descuento significativo en colectivos, trenes y subtes, siempre que se cumplan ciertos requisitos y se realice un trámite simple pero fundamental.

A pesar de que está vigente desde hace años, todavía hay usuarios que no lo utilizan por desconocimiento, errores de activación o falta de registro de la tarjeta. Con los valores actualizados de 2026, acceder a la Tarifa Social puede representar un ahorro mensual muy importante.

Qué es la Tarifa Social SUBE y cuánto se descuenta

La Tarifa Social Federal es un beneficio que permite pagar hasta un 55% menos del valor del boleto en el transporte público. El descuento se aplica de forma automática cada vez que se usa la tarjeta SUBE, sin necesidad de mostrar documentación ni hacer gestiones presenciales al momento de viajar.

Este beneficio rige para:

Colectivos urbanos e interurbanos

Trenes metropolitanos y regionales

Subte y Premetro (en zonas alcanzadas por SUBE)

El impacto del descuento es directo: cuanto más alto es el boleto, mayor es el ahorro.

Tarjeta SUBE Foto: Foto generada con IA

Quiénes pueden acceder al beneficio en 2026

La Tarifa Social está destinada a personas que reciben prestaciones o programas sociales. Entre los principales grupos alcanzados se encuentran:

Jubilados y pensionados

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH)

Beneficiarios de la Asignación por Embarazo

Personas que cobran planes sociales habilitados

Estudiantes del programa Progresar

Monotributistas sociales

Personal del trabajo doméstico registrado

Excombatientes de Malvinas

Si pertenecés a alguno de estos grupos, no necesitás iniciar un trámite especial en transporte, ya que el beneficio se gestiona desde los sistemas oficiales.

Un dato clave: la SUBE debe estar registrada

Uno de los errores más frecuentes es creer que el descuento se aplica automáticamente apenas se empieza a cobrar una prestación. Para que la Tarifa Social funcione, es obligatorio que la tarjeta SUBE esté registrada a nombre del beneficiario.

Registrar la SUBE no solo habilita la Tarifa Social, sino que también permite:

Recuperar saldo en caso de pérdida o robo

Consultar movimientos y viajes

Acceder a otros beneficios del sistema

Sin registro, se paga el boleto completo e incluso una tarifa más alta en varias jurisdicciones.

Paso a paso: cómo activar la Tarifa Social SUBE

El trámite es gratuito y se puede hacer desde el celular o la computadora:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y clave Buscar la opción vinculada a SUBE o programas sociales Generar el PIN SUBE Asociar ese PIN a la tarjeta SUBE registrada Acercar la tarjeta a una Terminal Automática SUBE para activar el descuento

Una vez completados estos pasos, el beneficio queda activo y no necesita renovación mensual.

Subte; tarjeta SUBE. Foto: NA/Damián Dopacio

¿Hay que renovar la Tarifa Social cada mes?

No. Este es uno de los puntos más importantes: la Tarifa Social no vence todos los meses. El descuento se mantiene activo mientras la persona continúe recibiendo la prestación que le da derecho al beneficio.

Solo será necesario hacer cambios en casos puntuales, como:

Cambio de tarjeta SUBE

Pérdida o robo del plástico

Modificación de datos personales

En esos casos, se debe volver a asociar la nueva tarjeta.

Cuánto se puede ahorrar por mes

Para quienes viajan todos los días, el impacto es alto. Al utilizar la Tarifa Social en viajes diarios de ida y vuelta, el ahorro mensual puede equivaler a varios boletos completos, lo que aliviana significativamente el gasto fijo en transporte.

Por eso, activar el beneficio no es solo un derecho, sino una decisión clave para cuidar el presupuesto.

Una herramienta clave que muchos aún no usan

A pesar de estar vigente en todo el país, miles de personas que cumplen los requisitos todavía pagan de más por no tener la SUBE registrada o la Tarifa Social activada. En un escenario de tarifas en alza, conocer y aprovechar este beneficio marca una diferencia real.

La información está disponible y el trámite es simple. Activar la Tarifa Social SUBE puede ser el primer paso para ordenar gastos y viajar pagando lo justo.