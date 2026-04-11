Una famosa cadena de cine podría dejar el país Foto: Facebook Showcase

El negocio del cine en la Argentina atraviesa uno de los momentos más delicados de las últimas décadas y empieza a mostrar consecuencias concretas. En ese escenario, una de las principales cadenas de salas, Showcase, evalúa retirarse del país, en una decisión que excede lo estrictamente cinematográfico y expone un proceso más profundo de achicamiento del mercado y revisión de activos.

La compañía puso bajo análisis su continuidad local y abrió la puerta a una eventual venta tanto de su operación como de su principal activo inmobiliario, en un movimiento que refleja los cambios estructurales en los hábitos de consumo y el nuevo mapa de oportunidades para inversores.

Un negocio que dejó de tener escala

La exhibición cinematográfica ya no ocupa el lugar central que supo tener. La asistencia a salas viene cayendo de forma sostenida desde hace al menos dos años, con un retroceso que se profundizó durante 2025 y se aceleró en los primeros meses de 2026.

Las cifras muestran una pérdida de volumen difícil de revertir en el corto plazo: se venden menos entradas, hay menos estrenos que movilizan grandes audiencias y la frecuencia de visitas se redujo drásticamente. Ir al cine dejó de ser un hábito regular para convertirse en una experiencia ocasional, concentrada en pocos títulos de alto impacto.

Este cambio golpea especialmente a las cadenas con estructuras grandes, altos costos fijos y activos inmobiliarios asociados a complejos comerciales.

¿Showcase se va del país? Foto: Foto generada con IA Canal 26

Streaming, inflación y nuevos hábitos

El avance de las plataformas de streaming terminó de modificar el escenario. Con catálogos cada vez más amplios y estrenos que llegan rápido al hogar, el cine compite hoy contra una alternativa cómoda, inmediata y percibida como más económica por gran parte del público.

A esto se suma el contexto macroeconómico: inflación, pérdida de poder adquisitivo y un consumo cada vez más selectivo. En ese marco, el gasto en entretenimiento fuera del hogar es uno de los primeros en ajustarse, incluso entre sectores de ingresos medios.

Actualmente funcionan los cines Showcase. Foto: castelar-digital

El valor de los activos, bajo revisión

Más allá de la operación de salas, el análisis incluye activos inmobiliarios estratégicos, desarrollos que combinan cines con locales comerciales, gastronomía y oficinas. Estos espacios funcionan como unidades de negocio diversificadas, pero no escapan a la dinámica general del consumo.

La revisión de Showcase apunta a evaluar si esos activos mantienen atractivo suficiente en un mercado más chico, con menor circulación de público y nuevas exigencias de rentabilidad.

Interés inversor, pero con cautela

El proceso se da en un contexto de reactivación parcial del mercado de compraventa de empresas, donde hay interés pero pocas operaciones cerradas. El principal obstáculo sigue siendo la brecha entre lo que esperan los vendedores y lo que están dispuestos a pagar los compradores.

Mientras algunas compañías ajustan expectativas y aceptan escenarios más conservadores, los inversores continúan incorporando primas de riesgo elevadas, lo que estira negociaciones o directamente las frena.

Además, el protagonismo en este tipo de transacciones sigue concentrado en inversores locales. Los jugadores internacionales observan, analizan, pero avanzan con extrema prudencia, en procesos largos y sin compromisos inmediatos.

Un síntoma de un cambio más profundo

La posible salida de una cadena de cines no es un hecho aislado, sino un síntoma claro de un mercado que perdió escala, previsibilidad y atractivo relativo frente a otras alternativas de inversión.

El desafío para el sector será reinventarse: reconvertir espacios, repensar la experiencia cinematográfica y encontrar nuevos formatos que vuelvan a convocar al público. Para muchas empresas, sin embargo, la conclusión parece ser otra: achicar, vender o irse.

Un reflejo del consumo cultural en transformación

Lo que ocurre con los cines refleja un fenómeno más amplio: el consumo cultural está mutando, con nuevas prioridades, nuevas plataformas y menos margen para estructuras tradicionales. En ese contexto, las decisiones empresarias empiezan a cambiar de tono.

Más que una salida puntual, se trata de una señal de alarma para un sector que todavía busca cómo adaptarse a una nueva realidad económica y tecnológica.