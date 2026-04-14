Javier Milei habló sobre la inflación de marzo 2026. Foto: REUTERS

El presidente Javier Milei se hizo eco este martes sobre el dato de la inflación de marzo 2026 informado por el INDEC, que arrojó una suba del 3,4%.

“El dato es malo. El dato no nos gusta ya que la inflación nos repugna”, señaló el mandatario en su cuenta de la red social X y sumó: “Sin embargo, hoy elementos duros que nos permiten explicar lo que ha pasado y especialmente esperar que a futuro la inflación retorne a su sendero decreciente”.

Milei sobre la inflación de marzo 2026. Foto: Captura

El tuit del presidente fue citando a otro del ministro de Economía, Luis Caputo, en el cual brindó detalles sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del tercer mes del año.

Qué dijo Luis Caputo sobre la inflación de marzo 2026

Caputo había anticipado un día atrás que la inflación se situaría por encima del 3%. Tras el dato conocido este martes, el titular de la cartera económica detalló lo siguiente en sus redes sociales.

“El IPC Nacional registró en marzo una variación mensual de 3,4%, con una suba de 3,2%, 5,1% y 1,0% en las categorías núcleo, regulados y estacionales, respectivamente”, comenzó explicando, a la vez que marcó la “fuerte desaceleración de la Canasta Básica Alimentaria, que pasó de una suba de 3,2% mensual en febrero a 2,2% en marzo”.

“Por su parte -añadió Caputo-, la variación mensual de la Canasta Básica Total bajó de 2,7% en febrero a 2,6% en marzo”.

El ministro de Economía explicó que se registró “un impacto significativo de la guerra en Medio Oriente, en línea con los efectos registrados en otros países”, mientras que “la economía continúa atravesando un proceso de corrección de precios relativos, lo que se verificó principalmente en los precios de los servicios regulados y en Carnes y Derivados”.

Luis Caputo habló sobre la inflación de marzo 2026. Foto: Noticias Argentinas

En su análisis, Caputo señaló que “la inflación núcleo excluyendo carnes se mantuvo en 2,5%, la misma variación que en febrero. Esto indica que, más allá de shocks puntuales, el componente subyacente de la inflación se mantuvo estable”.

En tanto, explicó que “entre los impactos directos de la situación internacional pueden citarse las subas de 9% en combustibles, 24% en pasajes de avión de cabotaje y de 22% en transporte interurbano” y que “el capítulo Educación registró una suba mensual de 12,1%, la más baja de los últimos 8 años para el mes de marzo”.

“La inflación es un fenómeno monetario, y puede acelerarse por un aumento en la oferta monetaria, una caída en la demanda o una combinación de ambas. A medida que el impacto rezagado del desplome pre electoral en la demanda de dinero el año pasado vaya perdiendo fuerza, el orden fiscal y monetario permitirán que la inflación continúe su convergencia hacia niveles internacionales”, cerró Caputo.