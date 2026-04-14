Pagos de ANSES este miércoles 15 de abril:

Pagos ANSES Foto: Foto generada con IA Canal 26

La ANSES avanza esta semana con el cronograma de pagos correspondiente a abril, y este miércoles 15 de abril se presenta como una fecha clave para millones de beneficiarios en todo el país. Durante la jornada, el organismo previsional realiza depósitos a jubilados, pensionados y titulares de asignaciones, siguiendo el esquema habitual organizado por terminación de DNI.

Además de conocer quiénes cobran hoy, también es importante saber cómo continúa el calendario de pagos durante el resto de la semana, ya que el cronograma se extiende hasta el viernes 17 de abril y alcanza a distintos grupos.

ANSES jubilados Foto: Foto generada con IA

Quiénes reciben pagos de ANSES este miércoles 15 de abril

En esta fecha, ANSES deposita haberes a los siguientes beneficiarios:

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Asignación Universal por Hijo (AUH)

Asignación por Embarazo (AUE)

El pago se realiza de manera automática, sin necesidad de turno previo ni trámites presenciales.

Jubilaciones y pensiones mínimas: DNI que cobran hoy

Este miércoles 15 de abril cobran las personas jubiladas y pensionadas que perciben haberes mínimos y cuyo DNI termina en 4.

Los fondos quedan acreditados en la cuenta bancaria habitual y pueden retirarse por cajero automático o utilizarse con tarjeta de débito.

AUH y AUE: beneficiarios alcanzados este miércoles

Las titulares y los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación por Embarazo (AUE) también cobran hoy si su documento finaliza en 4.

ANSES recuerda que, en el caso de la AUH, se deposita el 80% del monto mensual, mientras que el 20% restante se acumula y se paga tras la presentación de la Libreta.

Cómo sigue la semana de pagos de ANSES

El calendario de abril no se detiene el miércoles. Durante el resto de la semana, los pagos continúan de la siguiente manera:

Jueves 16 de abril

Jubilaciones y pensiones mínimas con DNI terminado en 5

AUH y AUE con DNI terminado en 5

Viernes 17 de abril

Jubilaciones y pensiones mínimas con DNI terminado en 6

AUH y AUE con DNI terminado en 6

De esta manera, ANSES completa la segunda etapa del calendario semanal y da paso, a partir de los días siguientes, al pago de jubilaciones que superan el haber mínimo y otras prestaciones pendientes.

Cómo consultar si el pago ya fue acreditado

Para evitar dudas o filas innecesarias, ANSES recomienda verificar los pagos a través de canales digitales:

Mi ANSES (desde la web o la app oficial)

Home banking

Cajeros automáticos

Billeteras virtuales asociadas

Los depósitos pueden verse reflejados en distintos momentos del día, según la entidad bancaria.

Trámite ANSES Foto: Foto generada con IA Canal 26

Qué hacer si el pago no aparece en la fecha indicada

Si al finalizar el día el haber todavía no figura acreditado, se aconseja:

Revisar los datos personales y bancarios en Mi ANSES Esperar hasta el cierre de la jornada bancaria Contactar a ANSES únicamente por canales oficiales

En la mayoría de los casos, los depósitos se acreditan sin inconvenientes dentro del día correspondiente.

Recomendación importante para beneficiarios

ANSES recuerda que ningún trámite es pago, que no solicita datos personales por redes sociales ni mensajes privados y que toda la información confiable se publica exclusivamente a través de sus medios oficiales.

Un miércoles clave dentro de una semana decisiva

El miércoles 15 de abril marca un punto central en la semana de pagos de ANSES, que se extiende hasta el viernes y alcanza a millones de personas en todo el país. Con un cronograma ordenado y pagos automáticos, el organismo continúa garantizando el acceso a los ingresos mensuales de jubilados, familias con hijos y personas gestantes.