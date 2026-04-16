Una emblemática empresa argentina de galletitas se despide para siempre. Foto: Generada con Gemini IA

Luego de dos décadas en las góndolas argentinas, cierra una empresa emblemática de galletitas que llegó con sus productos a toda Argentina. La compañía, que tiene su planta principal en San Juan, llegó a competir con marcas internacionales.

Con sede en la localidad de Albardón, en la provincia de San Juan, el núcleo operativo de la empresa de galletitas Tía Maruca dejó de funcionar repentinamente de un día para el otro. La empresa fue un motor económico vital para la región y para la comunidad local.

Se despide Tía Maruca: los motivos del cierre

La empresa se vio afectada por varios factores. En primer lugar, la industria manufacturera argentina inició el 2026 con una caída interanual del 8,7%, según el INDEC. Por su parte, el consumo masivo sufrió un derrumbe histórico del 16% en 2024 del que no se ha recuperado de manera sólida, con apenas un 2%, lo que dejó al mercado en niveles muy bajos.

El núcleo operativo de Tía Maruca en San Juan dejó de funcionar de forma repentina. Foto: Archivo

Por otro lado, las altas tasas impositivas y la dificultad para acceder a créditos blandos imposibilitaron la modernización tecnológica necesaria para seguir siendo competitivos. De esta forma, la lucha con segundas marcas disminuyó la participación de Tía Maruca en el mercado de galletitas dulces.

También, la acumulación de pasivos financieros durante los últimos dos años hizo que la continuidad operativa fuera totalmente insostenible hoy.

Los motivos financieros del cierre de Tía Maruca. Foto: Foto generada con IA Canal 26

De esta forma, el problema no fue solo la falta de ventas si no también la estructura de costos; la utilización de la capacidad instalada en la industria cayó al 52% en los primeros meses del 2026.

Así, la operación de la planta de Albardón, a la mitad de su capacidad, llevó a un costo unitario por galletita que la volvió poco competitiva frente a marcas de “panadería” informal.