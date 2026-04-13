La marca de ropa uruguaya que desembarca en Argentina. Foto: NA

El Alcorta Shopping se transformará con, al menos, 10 marcas internacionales y propuestas de lifestyle con la intención de reposicionarse como uno de los centros comerciales más exclusivos de la Ciudad de Buenos Aires.

Una de ellas es The Farra, una marca uruguaya dirigida por cuatro talentosas mujeres dedicadas a las exclusivas prendas que ofrecen. Los diseños son tejidos a mano y se caracterizan por sus colores excéntricos, las estampas originales y la calidad y calidez que transmite cada prenda.

Una de las prendas de The Farra. Foto: The Farra.

¿Cuándo llegan las remodelaciones y qué otras marcas habrá?

Las primeras aperturas del Alcorta Shopping comenzaron en abril y continuarán en mayo. Una de las novedades destacadas es Magma on the Road, un espacio multimarca que reunirá propuestas contemporáneas con etiquetas como Free People y Project Social, orientadas a un público joven y urbano.

También durante abril llega Maje, que abre un local de 98 metros cuadrados en el primer nivel del shopping, con su estilo parisino sofisticado y minimalista.

Además, para mayo está previsto que llegue Skinko, que se dedica a rutinas de cuidado de la piel e innovación dentro del segmento belleza. Habrá otras siete marcas que formarán parte de esta nueva etapa, aunque aún no confirmaron fecha de apertura.

Se renueva el Alcorta Shopping. Foto: Tripadvisor.

La renovación del Alcorta Shopping se inscribe en un plan más amplio impulsado por Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (IRSA), orientado a modernizar sus principales centros comerciales en la Ciudad. La estrategia busca revitalizar el retail físico con una oferta que combine marcas premium y experiencias diferenciales.

Así, IRSA apuesta a reposicionar sus shoppings como destinos clave de consumo, con Alcorta liderando una transformación que marca el rumbo del sector en Buenos Aires.