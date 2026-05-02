Saldo negativo de la SUBE en mayo:

Tarjeta SUBE Foto: Foto generada con IA Canal 26

El mes de mayo comenzó con nuevos aumentos en el transporte público y, como ocurre cada vez que sube el boleto, una pregunta se repite entre millones de usuarios en todo el país: ¿cuál es el saldo negativo permitido en la tarjeta SUBE y hasta cuánto se puede viajar sin cargar crédito? La respuesta es clave para evitar quedar varado en un colectivo, tren o subte en medio del viaje diario.

Qué es el saldo negativo de la SUBE y para qué sirve

El saldo negativo, también conocido como saldo de emergencia, es un beneficio automático del sistema SUBE que permite seguir viajando aun cuando la tarjeta no tiene crédito suficiente. No requiere trámites previos, no se solicita y se habilita de forma inmediata cuando el monto disponible no alcanza para pagar el boleto.

Este saldo funciona como un adelanto: el usuario puede viajar “en rojo” y ese importe se descuenta automáticamente en la próxima recarga que realice.

Con los últimos ajustes tarifarios, este mecanismo volvió a cobrar protagonismo, especialmente entre quienes usan el transporte público todos los días.

Cuál es el saldo negativo habilitado en mayo de 2026

Desde este año, el monto de saldo negativo no es igual para todos los medios de transporte. El sistema establece distintos topes según el servicio utilizado:

Saldo negativo según el transporte

Colectivos en todo el país: hasta $1.400

Subtes de la Ciudad de Buenos Aires: hasta $1.400

Trenes del AMBA y el Tren del Valle de Neuquén: hasta $650



Lanchas del Delta: hasta $650

Línea Urquiza: $480, mientras continúan las obras de modernización de los molinetes

Tarjeta SUBE Foto: Web SUBE

Estos valores se aplican de manera automática, siempre que la tarjeta SUBE esté en condiciones normales de uso.

Aumento del boleto: por qué el saldo negativo es cada vez más importante

Durante mayo se aplicó un incremento del 5,4% en el transporte público, especialmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El aumento impacta tanto en colectivos como en subtes y vuelve más frecuente el uso del saldo de emergencia.

Para las líneas de colectivos que circulan dentro de la Ciudad de Buenos Aires, las tarifas con SUBE registrada quedaron de la siguiente manera:

Hasta 3 km: $753,86

De 3 a 6 km: $837,66

De 6 a 12 km: $902,19

De 12 a 27 km: $966,77

En el AMBA, los valores son aún más altos:

0 a 3 km: $918,35

3 a 6 km: $1.023,04

6 a 12 km: $1.101,85

12 a 27 km: $1.180,73

Más de 27 km: $1.259,07

En cuanto al subte, el pasaje pasó a costar $1.490 para quienes tienen la SUBE registrada. En cambio, los usuarios sin tarjeta nominalizada pagan más del doble.

Cuál es el saldo máximo que se puede cargar en la SUBE

Además del saldo negativo, otro dato fundamental es el límite de carga permitido. Actualmente, la tarjeta SUBE admite un saldo máximo de $40.000.

Cómo viajar sin costo Foto: Gobierno Buenos Aires

Este monto puede cargarse a través de:

La app SUBE (en celulares compatibles con NFC)

Terminales automáticas

La función Carga a Bordo en colectivos habilitados

Una vez realizada la carga virtual, es necesario acreditar el monto para que quede disponible en la tarjeta.

Qué tener en cuenta para no perder el saldo de emergencia

Aunque el saldo negativo es automático, hay algunas cuestiones clave:

Se descuenta en la próxima recarga , sin excepción

No puede usarse si la tarjeta está dañada o bloqueada

No es acumulable: primero se descuenta la deuda y luego queda el nuevo saldo

No reemplaza una recarga habitual: solo funciona como respaldo

Por qué conviene tener la SUBE registrada

Registrar la SUBE no solo permite acceder a tarifas más bajas, sino también evitar bloqueos, recuperar saldo en caso de pérdida y mantener activo el sistema de beneficios, incluido el saldo de emergencia.

Con los aumentos mensuales y la actualización automática de tarifas, tener la SUBE nominalizada y con crédito suficiente se volvió clave para el día a día.