Javier Milei en cadena nacional Foto: Captura de pantalla Oficina del Presidente

De acuerdo con las proyecciones del Gobierno, las iniciativas enmarcadas en el RIGI impulsarán la creación de más de 36.000 puestos de trabajo. Esta previsión representa un alivio potencial frente al incremento de la desocupación registrado en el cierre de 2025.

La información fue suministrada por Manuel Adorni durante su reciente exposición ante la Cámara de Diputados. Según el Ministerio de Economía, los 12 planes ya ratificados, junto con la propuesta minera Diablillos -que cuenta con el aval del Comité Evaluador-, prevén una demanda total de 36.873 empleados. Esta cifra contempla tanto puestos directos como indirectos durante las fases de construcción y puesta en marcha.

En cuanto a la distribución geográfica, el informe destacó a las jurisdicciones con mayor impacto:

San Juan : lidera con 12.939 puestos mediante tres desarrollos.

Santa Fe : Sumará 9700 vacantes concentradas en un único proyecto de gran escala.

Buenos Aires : incorporará 3965 operarios a través de dos propuestas.

Río Negro: generará 3944 empleos vinculados a la explotación de hidrocarburos.

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En términos financieros, los 12 proyectos iniciales implican ingresos al país por US$ 26.246 millones, a los que se añaden US$ 764 millones correspondientes a Diablillos. Sin embargo, registros previos indican que las promesas concretas de las compañías se situaron en torno a los US$ 18.351 millones.

Los 12 proyectos que prometen la creación de más de 36.000 puestos de trabajo

Puerto en Timbúes (Santa Fe) : el complejo logístico multipropósito requerirá 9700 personas.

Los Azules (San Juan) : el desarrollo de cobre proyecta 7391 empleos.

Gualcamayo (San Juan) : la expansión de la mina de metales preciosos sumará 4500 puestos.

Sidersa (San Nicolás, Buenos Aires) : la planta siderúrgica aportaría 3800 plazas.

Vaca Muerta Oil Sur (Río Negro) : el consorcio petrolero liderado por YPF creará 3108 empleos.

Diablillos (Salta/Catamarca) : generará 2013 vacantes en el sector minero.

Río Tinto (Rincón, Salta) : la extracción de litio demandará 1985 trabajadores.

Fénix (Catamarca) : la ampliación productiva de litio sumará 1273 empleados.

Veladero (San Juan) : la extensión de la mina de oro y plata requiere 1048 nuevos operarios.

Southern Energy (Río Negro) : la planta de GNL representaría 836 puestos.

Salar del Hombre Muerto (Catamarca) : la exportación de litio generará 670 plazas.

Parque Solar El Quemado (Mendoza) : proyecta la contratación de 384 personas.

Parque eólico Olavarría (Buenos Aires): la iniciativa de energías renovables creará 165 vacantes.

Al analizar por rubros, la minería se posiciona como el principal motor de empleo con 18.880 puestos. Le siguen infraestructura (9700), petróleo y gas (3944) y la industria siderúrgica (3800). Finalmente, el Gobierno mantiene bajo análisis otros 21 proyectos que poseen el potencial de generar 107.000 puestos adicionales y atraer capitales por más de US$ 52.969 millones.

El Gobierno acelera el plan de privatizaciones y busca recaudar US $2000 millones con la venta de empresas estatales

Aunque inicialmente se planificó la salida estatal de 41 compañías, la Ley Bases sancionada en julio de 2025 solo autorizó el proceso para ocho de ellas. A la fecha, solo resta iniciar formalmente el trámite para Trenes Argentinos. En tanto, durante la última semana de abril se registraron progresos significativos en otras áreas: