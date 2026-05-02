Pago ANSES Foto: Foto generada con IA Canal 26

La Asignación Universal por Hijo (AUH) es uno de los pilares de la asistencia social en Argentina. Cada mes, millones de familias dependen de este ingreso para cubrir gastos básicos como alimentación, educación y salud. Sin embargo, ANSES puede suspender el pago en determinados casos, incluso sin previo aviso, si detecta irregularidades o incumplimientos en los requisitos.

Ante las últimas revisiones del organismo previsional, crece la preocupación entre los titulares que temen quedar fuera del cobro. Por eso, es clave conocer quiénes están en riesgo, cuáles son los motivos más frecuentes de suspensión y qué hacer para reclamar y recuperar la AUH.

¿Quiénes pueden cobrar la AUH de ANSES?

La AUH está destinada a madres, padres o tutores de niños y adolescentes menores de 18 años (sin límite de edad en casos de discapacidad) que se encuentren en situación de vulnerabilidad laboral. Pueden acceder quienes:

Estén desocupados

Trabajen en la economía informal

Sean monotributistas sociales

Sean empleados de casas particulares

Además, se exige ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con al menos dos años de residencia en el país, y que los menores estén solteros.

Cumplir estos requisitos no garantiza el cobro permanente, ya que ANSES realiza controles periódicos mediante cruces de datos.

Motivos por los que ANSES puede suspender la AUH

La suspensión del beneficio no siempre implica una baja definitiva, pero sí puede generar la pérdida del pago mensual. Estas son las razones más comunes:

Cambios en la situación laboral

Si el titular comienza a trabajar en relación de dependencia, se registra como monotributista común o pasa al régimen de autónomos, la AUH se corta automáticamente. En algunos casos, se reemplaza por el sistema SUAF.

ANSES en mayo Foto: Foto generada con IA Canal 26

Superar el tope de ingresos

Uno de los controles clave es el ingreso mensual del grupo familiar. Si ANSES detecta que se supera el límite establecido (vinculado al Salario Mínimo), el beneficio queda suspendido.

Falta de presentación de la Libreta AUH

No entregar la Libreta que acredita escolaridad, controles de salud y vacunación es una de las principales causas de bloqueo del pago. Además, se pierde el 20% retenido anual.

Datos personales desactualizados

Errores en el domicilio, cambios familiares no informados o vínculos mal registrados pueden generar bajas preventivas automáticas.

Hijos que cumplen 18 años

La AUH se paga hasta los 17 años inclusive. Al cumplir la mayoría de edad, el sistema da de baja el beneficio, salvo en casos de discapacidad con CUD vigente.

Viajes o residencia en el exterior

Permanecer fuera del país por más de 90 días consecutivos puede derivar en la suspensión por incumplimiento del requisito de residencia.

Pagos ANSES Foto: Foto generada con IA Canal 26

Cómo reclamar la AUH si ANSES suspendió el pago

Si el cobro no figura en la fecha habitual, no es necesario ir directamente a una oficina. El reclamo puede iniciarse de forma online:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social Ir a la sección “Hijos” → “Mis Asignaciones” Revisar el estado del beneficio y el motivo de la suspensión Adjuntar la documentación solicitada si el sistema lo permite

En muchos casos, una vez regularizada la situación, el pago se reactiva y se cobran los meses adeudados.

Recomendación clave para no perder la AUH

Mantener los datos actualizados, presentar la Libreta AUH en tiempo y forma y controlar periódicamente el estado del beneficio en Mi ANSES es fundamental para evitar cortes inesperados.

La AUH no se pierde de manera definitiva en la mayoría de los casos, pero actuar rápido puede marcar la diferencia entre recuperar el ingreso o quedar varios meses sin cobrar.