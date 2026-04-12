Descuento para jubilados en supermercados y otros comercios.

Durante el mes de abril 2026, jubilados y pensionados que perciben sus haberes a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tienen la ventaja de acceder a una amplia red de descuentos en supermercados de todo el país, con beneficios que buscan aliviar el gasto cotidiano en productos esenciales.

Estas promociones alcanzan rebajas de hasta el 25% de descuentos y reintegros que en ciertos casos pueden alcanzar los $40.000 mensuales, según el banco en cuestión, así como también el día de la compra y el medio de pago que se utilice.

Descuentos de ANSES en abril 2026. Foto: Foto generada con IA

Más de 7.000 comercios adheridos para descuentos de jubilados y pensionados

En Argentina, este esquema de descuentos forma parte del programa de beneficios de ANSES, donde hay más de 7.000 comercios adheridos a lo largo y ancho de la Argentina.

Por ejemplo, se ofrecen descuentos desde el 20% en supermercados, principalmente de lunes a jueves y aplicados directamente en línea de caja. A esto se suman promociones específicas según la entidad bancaria donde cada beneficiario percibe sus haberes.

Promociones bancarias para jubilados y pensionados

Entre las opciones destacadas, el Banco Nación ofrece un 5% de reintegro adicional utilizando la billetera digital BNA+ junto con MODO, con un tope de $5.000 semanal y $20.000 mensual.

También el Banco Galicia se suma a esta lista, donde se permite alcanzar hasta un 25% de ahorro y financiar compras en tres cuotas sin interés, con un límite mensual de $20.000.

Por su parte, el Banco Supervielle brinda un 20% de descuento los martes, con topes que, combinados entre débito y pagos con QR, pueden llegar a $40.000 mensuales.

Las promociones y descuentos de los supermercados

Las principales cadenas de supermercados también cuentan con promociones propias que pueden combinarse con estos beneficios bancarios. Coto ofrece un 15% de descuento en compras presenciales para jubilados, presentando DNI, además del 10% base de ANSES. Carrefour, a través de su programa “Mi Carrefour”, aplica un 10% de descuento de lunes a jueves para mayores de 60 años o beneficiarios del organismo.

ANSES ofrece una serie de descuentos en supermercados para sus beneficiarios. Foto: NA.

En el caso de Cencosud, sus cadenas Jumbo, Disco y Vea impulsan el “Martes Jubilados”, con un 25% de descuento y un tope mensual de $25.000 pagando con débito. También se suman Día, con un 10% de descuento los lunes bajo modalidad de reintegro, y Chango Más, que ofrece un 10% de descuento en compras presenciales con tope por transacción.

Hay que tener en cuenta que, para acceder a estos beneficios, el consumidor debe cobrar sus haberes a través de ANSES, presentar el DNI cuando sea requerido y utilizar el medio de pago correspondiente.