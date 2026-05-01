Wall Street. Foto: REUTERS

En una jornada marcada por la inactividad financiera a nivel local debido al feriado por el Día del Trabajador, el mercado de Nueva York funciona como el único termómetro para los activos locales. Durante este viernes 1° de mayo, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street “caían más de 5%”, contrastando con el desempeño de los bonos, que logran mantenerse en terreno positivo y empujan al riesgo país por debajo de la barrera de los “550 puntos básicos”.

Dentro del panel de los ADRs (certificados de acciones argentinas), los retrocesos son encabezados por el sector bancario y materiales. Las empresas que registraban las mayores mermas eran “Supervielle (-5,5%); BBVA (-4,7%); y Loma Negra (-4,4%)”.

En la vereda opuesta, la renta fija muestra una solidez que entusiasma a los inversores, con mejoras de hasta 2% en las paridades de los títulos públicos. Como consecuencia directa de esta tendencia, el índice de riesgo país que elabora el JP Morgan cedía 22 puntos, situándose en los 545 puntos.

Acciones argentinas en Wall Street. Foto: REUTERS

En el ámbito de las commodities, el valor del crudo también experimenta movimientos a la baja. El barril de petróleo Brent, que sirve de parámetro para la industria energética nacional, retrocedió un 2% este viernes y “operaba por encima de los US$108”.

Dada la falta de operaciones en la plaza doméstica, el mercado cambiario tradicional se encuentra paralizado. No obstante, el dólar cripto —único indicador que funciona las 24 horas— se mantenía activo y “se movía cerca de los $1485”.

Cabe recordar que la economía argentina cerró el mes de abril con el dólar oficial en $1415. Por su parte, en el mercado de capitales, el dólar MEP cerró el mes en $1442,43, mientras que el contado con liquidación lo hizo en $1486,04.