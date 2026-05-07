Wall Street. Foto: REUTERS

Pampa Energía (PAM) presentó un balance trimestral sólido, superando las estimaciones del mercado, pero sus números positivos no fueron suficientes para contrarrestar la ola de ventas que afecta a los activos argentinos en Nueva York. Las acciones de la compañía energética caen en Wall Street casi al mediodía de este jueves 7 de mayo en sintonía con el desempeño negativo de la mayoría de los ADR argentinos.

El primer trimestre del 2026 dejó un saldo operativo positivo para Pampa Energía (PAM), la empresa argentina de petróleo, gas y energía eléctrica. Según los datos reportados, la compañía logró una facturación de US 573 millones, lo que representó un aumento del 38569,2 millones proyectado por analistas consultados por Bloomberg. Este desempeño, que superó las expectativas del mercado, estuvo impulsado por el crecimiento en la producción de gas que alcanzó los 13,8 millones de metros cúbicos diarios (mcmpd), un 17% más que en el mismo período del año anterior, siendo El Mangrullo y Sierra Chata las áreas clave.

A pesar de estos números alentadores, la reacción del mercado financiero neoyorquino fue negativa. La acción de Pampa Energía, al igual que la mayoría de los ADR de empresas argentinas, registró caídas este jueves en Wall Street. Según los paneles que muestran la cotización de los ADR en Estados Unidos, el papel de Pampa Energía presentó un retroceso superior al 2%. Esta tendencia bajista se extiende a otros sectores, con bajas notables en entidades bancarias como Banco Macro y Banco Supervielle, superando en algunos casos el 2%, y una caída del 1,3% para el BBVA. Telecom Argentina también experimentó un retroceso del 2,4%.

Wall Street. Foto: REUTERS

El escenario de caídas generalizadas para los activos argentinos en Nueva York, que incluye a PAM, se da en un contexto donde el riesgo país, un indicador clave que mide la confianza de los inversores, se sitúa por encima de los 500 puntos básicos, reflejando un clima de cautela y una percepción de riesgo para las inversiones en el país. El panel de la bolsa Merval en Buenos Aires también mostró números en rojo confirmando el retroceso tanto en el mercado local como en el exterior.

Volviendo a los resultados de Pampa Energía, el aumento en la facturación se dio a pesar de que los precios promedio del gas y el petróleo fueron un 4% y un 15% inferiores respectivamente en comparación con el primer trimestre de 2025. La generación de energía operada también cayó un 4% interanual. Sin embargo, el aumento significativo en la producción de gas compensó estas bajas y en el plano financiero, la empresa mantuvo un nivel de endeudamiento financiero bajo NIIF de US1.880millones, en línea con el cierre de 2025.

Durante el trimestre, canceló préstamos bancarios por US23 millones. La vida promedio de su deuda es de 7,6 años y la compañía cumple con todos los covenants fijados en sus endeudamientos.