Por qué bajó el Riesgo país en la Argentina y qué vínculo tiene con la guerra en Medio Oriente
El índice del JP Morgan tuvo un importante descenso en la jornada de miércoles. Las razones vinculadas a la macro economía.
Las acciones y los bonos argentinos observan sostenidas subas, alentadas por el optimismo global ante una tregua en la guerra de Medio Oriente.
Además, el Riesgo País cede a 563 puntos, valores que no se registraban desde fines de febrero, días en los que se iniciaba la ofensiva de Israel y Estados Unidos sobre Irán, en el que registró en 554 puntos básicos.
El MERVAL subía 1%, con la particularidad de que la acción de YPF cae 4,7% producto de la baja del petróleo que se ubica en los US$94.
Los ADRc en Nueva York también operan en alza con YPF cediendo 3%.
Los detalles de la tregua en Medio Oriente
El anuncio de una tregua de dos semanas en Medio Oriente realizado por Donald Trump, a menos de dos horas de que venciera el ultimátum impuesto a Irán, aún genera dudas y conjeturas sobre cuáles serán las verdaderas condiciones en la región y si estas serán respetadas por las partes.
Ciudadanos iraníes salieron en masa tras conocerse el cese de las hostilidades. Trump, por su parte, aseveró a través de su red Truth Social: “Acepto suspender el bombardeo y el ataque contra Irán por un período de dos semanas”.
Y luego agregó que ha “avanzado mucho” en las negociaciones con Irán para ir en busca de un acuerdo “de paz a largo plazo”.