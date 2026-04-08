Mercados, bolsa de valores, riesgo país, Wall Street. Foto: EFE/Justin Lane

Las acciones y los bonos argentinos observan sostenidas subas, alentadas por el optimismo global ante una tregua en la guerra de Medio Oriente.

Además, el Riesgo País cede a 563 puntos, valores que no se registraban desde fines de febrero, días en los que se iniciaba la ofensiva de Israel y Estados Unidos sobre Irán, en el que registró en 554 puntos básicos.

Merval, acciones argentinas

El MERVAL subía 1%, con la particularidad de que la acción de YPF cae 4,7% producto de la baja del petróleo que se ubica en los US$94.

Los ADRc en Nueva York también operan en alza con YPF cediendo 3%.

Acciones argentinas en Wall Street. Foto: REUTERS

Los detalles de la tregua en Medio Oriente

El anuncio de una tregua de dos semanas en Medio Oriente realizado por Donald Trump, a menos de dos horas de que venciera el ultimátum impuesto a Irán, aún genera dudas y conjeturas sobre cuáles serán las verdaderas condiciones en la región y si estas serán respetadas por las partes.

Ciudadanos iraníes salieron en masa tras conocerse el cese de las hostilidades. Trump, por su parte, aseveró a través de su red Truth Social: “Acepto suspender el bombardeo y el ataque contra Irán por un período de dos semanas”.

La gente grita consignas mientras se reúnen después de que se anunciara un alto el fuego de dos semanas en la guerra. Foto: via REUTERS

Y luego agregó que ha “avanzado mucho” en las negociaciones con Irán para ir en busca de un acuerdo “de paz a largo plazo”.