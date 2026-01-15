FORD, automotrices, autos, Reuters

Durante 2025, las ventas de autos 0km subieron un 47,8% con respecto a 2024. Si bien el año pasado fue muy bajo, el dato en un principio parece destacar.

Sin embargo, las proyecciones al comienzo de año marcaban que podrían haber sido números de ventas aún mayores. Finalmente, el mercado arrojó 612.000 unidades.

Además, el crecimiento registrado se dio a través de los autos importados, en su mayoría. Actualmente, el 60% del total de patentamientos corresponde a estos vehículos. En paralelo, la producción de autos locales cayó un 3%.

Martín Galdeano, presidente de Ford Argentina y Ford Sudamérica, habló con Infobae en la previa del Salón del Automóvil de Detroit, en Michigan, acerca de la industria automotriz del país.

“No me sorprendería que cierren fábricas de autos en la Argentina”, explicó durante el reportaje. Y agregó: “Tenemos que estar a la altura de ese cambio de época en la industria automotriz, porque estamos compitiendo contra todo el mundo”.

El directivo aprovechó para aclarar el nivel que tiene la planta de Ford de Pacheco, “en términos de tecnología e inversión”. En su comparación, destacó que está en los mismos estándares que las de Sudáfrica o China, por dar ejemplos.

Según su visión, las limitaciones actualmente son dos: “Una es el marco impositivo y la otra es cómo la Argentina se integra al mundo, que ahí venimos progresando bien”. Y destacó el acuerdo con la Unión Europea, que destaca por ser de “largo plazo con una baja progresiva de aranceles efectivos”.

De todos modos, el ámbito impositivo resulta la principal dificultad. “Nosotros competimos en la Argentina contra todas las terminales, pero también competimos contra nuestras propias fábricas en otros países para exportarle a distintos lugares” remarcó.

Y explicó: “Tenés entre tres y cinco puntos de impuestos nacionales, impuesto al cheque o débitos y créditos, y algo que queda todavía y que estamos trabajando con el Gobierno de retenciones a las exportaciones. Después de Ingresos Brutos, que para mí es lo más distorsivo y nocivo que hay, tenés entre seis y siete puntos”.

Martín Galdeano comparó también otras plantas de Ford en el mundo: “Tailandia y México tienen cero”. Otros ejemplos, como China y Sudáfrica “tienen reembolso, o sea, tienen subsidios a la exportación”. Y remarcó: “Vos estás saliendo a competir con 12 o 15 puntos de impuestos con países que tienen cero o reembolso”.