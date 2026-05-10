Calendario de pagos de ANSES. Foto: anses

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario oficial de pagos y este lunes 11 de mayo comenzarán a cobrar los beneficiarios cuyos DNI terminan en 0 en distintas prestaciones.

Entre los grupos alcanzados se encuentran jubilados y pensionados que perciben haberes mínimos, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo y Pensiones No Contributivas.

De esta manera, miles de beneficiarios tendrán acreditados sus haberes desde el inicio de la semana, mientras que el cronograma continuará de forma escalonada según la terminación del documento.

ANSES cobros Foto: Foto generada con IA Canal 26

ANSES: quiénes cobran este lunes 11 de mayo

Según el calendario difundido por ANSES, este lunes cobrarán:

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo: DNI terminados en 0.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo: DNI terminados en 0.

Asignación por Embarazo: DNI terminados en 0.

Pensiones No Contributivas: DNI terminados en 0 y 1.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: todas las terminaciones de documento, del 11 de mayo al 10 de junio.

Cómo sigue el calendario para jubilaciones y pensiones mínimas

DNI terminados en 1: 12 de mayo

DNI terminados en 2: 13 de mayo

DNI terminados en 3: 14 de mayo

DNI terminados en 4: 15 de mayo

DNI terminados en 5: 18 de mayo

DNI terminados en 6: 19 de mayo

DNI terminados en 7: 20 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 21 de mayo

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo

Fechas de pago para AUH y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: 11 de mayo

DNI terminados en 1: 12 de mayo

DNI terminados en 2: 13 de mayo

DNI terminados en 3: 14 de mayo

DNI terminados en 4: 15 de mayo

DNI terminados en 5: 18 de mayo

DNI terminados en 6: 19 de mayo

DNI terminados en 7: 20 de mayo

DNI terminados en 8: 21 de mayo

DNI terminados en 9: 22 de mayo

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: 11 de mayo

DNI terminados en 1: 12 de mayo

DNI terminados en 2: 13 de mayo

DNI terminados en 3: 14 de mayo

DNI terminados en 4: 15 de mayo

DNI terminados en 5: 18 de mayo

DNI terminados en 6: 19 de mayo

DNI terminados en 7: 20 de mayo

DNI terminados en 8: 21 de mayo

DNI terminados en 9: 22 de mayo

Prenatal y Maternidad

Asignación por Prenatal

DNI terminados en 0 y 1: 13 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: 14 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: 15 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: 18 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 19 de mayo

Asignación por Maternidad

Todas las terminaciones de documento: del 13 de mayo al 10 de junio.

Pago Único y Prestación por Desempleo

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción)

Todas las terminaciones de documento: del 12 de mayo al 10 de junio.

Prestación por Desempleo