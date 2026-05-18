Empleada doméstica Foto: Gobierno argentino

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares aprobó un nuevo esquema salarial para el personal doméstico que modifica los valores mínimos por hora y por mes para las diferentes categorías del sector que regirán hasta julio del 2026.

Los aumentos son progresivos: 1,6% en mayo, 1,5% en junio y 1,4% en julio. Se suma así al salario básico el 50% de la suma no remunerativa correspondiente a marzo en abril y el 50% restante en julio. Así, el ajuste salarial incluye además un incremento en el adicional por zona desfavorable, que pasó de 30% a 31% sobre los salarios mínimos de cada categoría. Este aplica sobre los trabajadores que prestan servicios en determinadas provincias y regiones del país, donde las condiciones climáticas o geográficas exigen una compensación extra.

Empleada doméstica. Foto: Unsplash

A cuánto se van los valores mínimos de salario para empleadas domésticas en junio

Los valores mínimos por categoría para el mes de junio del 2026 son:

Tareas generales (quinta categoría): la hora con retiro se ubica en $3.600,66 y aquella sin retiro subió a $3.862,18. Así, el monto mensual mínimo con retiro llegó a $441.729,02 y sin retiro es de $488.326,19.

Asistencia y cuidado de personas (cuarta categoría): la remuneración mínima por hora con retiro alcanzó $3.862,18 y sin retiro, $4.295,26, con montos mensuales respectivos de $488.326,19 y $541.255,35.

Caseros (tercera categoría): perciben por hora un mínimo de $3.862,18 y por mes $488.326,19.

Tareas específicas (segunda categoría): presentan valores mínimos de $4.083,26 la hora con retiro y $4.453,26 sin retiro, mientras que el monto mensual con retiro se fijó en $499.868,28 y sin retiro en $553.536,65.

Supervisores (primera categoría): presentan remuneraciones mínimas de $4.297,33 por hora con retiro y $4.683,64 sin retiro. El salario mensual mínimo para supervisores con retiro quedó en $536.080,78 y sin retiro en $594.214,11.

Empleada doméstica. Foto: Unsplash.

Así, el traslado de la suma no remunerativa al básico modificó la estructura del recibo de sueldo sin representar un incremento adicional para el trabajador. Así, la suma no remunerativa por horas trabajadas pasó a integrarse en dos etapas al salario básico. Así, el personal de casas particulares recibió un salario básico más elevado sin percibir el monto total que recibe.

El convenio incluyó la posibilidad de acordar remuneraciones superiores al salario mínimo, una alternativa que algunos empleadores aplican para conservar la competitividad o valorar la trayectoria y la antigüedad del personal. En la práctica, los sueldos abonados suelen ubicarse por encima del mínimo establecido por ley, aunque la escala oficial continúa utilizándose como referencia para la liquidación salarial, las contribuciones sociales y los aportes.

De cuánto fueron los aumentos para personal doméstico mes a mes y de cuánto será en julio

En el mes de abril del 2026, los valores mínimos para tareas generales en quinta categoría se ubicaban en $3.491,58 por hora con retiro y $3.745,18 para hora sin retiro, mientras que el monto mensual era de $428.347,44 y $473.533,02 respectivamente. En este sentido, el resto de las categorías registraron subas proporcionales.

Así, en el mes de mayo, la quinta categoría pasó a $3.547,45 la hora con retiro y $3.805,10 sin retiro, mientras que el monto mensual mínimo se elevó a $435.201,00 y $481.109,55 respectivamente. El resto de las categorías presentaron un ajuste similar.

Para el mes de julio se espera que la hora en tareas generales con retiro se fije en $3.651,07 y sin retiro en $3.916,25. Así, el monto mensual correspondiente llegará a $447.913,22 y $495,162,76 respectivamente.

Allí, el ajuste adicional por zona desfavorable representó un elemento relevante dentro del esquema salarial del sector con un porcentaje del 31% sobre los mínimos de cada categoría, beneficiando a trabajadoras y trabajadores que desempeñan tareas en provincias o regiones específicas del país.

Sueldo de empleadas domésticas Foto: Foto generada con IA

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares volverá a reunirse en julio para analizar la evolución de los salarios y el impacto de la inflación. Así, el esquema vigente reflejará el contexto económico y las negociaciones entre las partes.

Distintas fuentes sindicales señalaron que la posibilidad de negociar por sobre el mínimo le permitió a muchas trabajadoras acceder a condiciones más favorables con el mismo piso legal. Así, la estructura de subas escalonadas y el traslado de sumas no remunerativas buscó ordenar el proceso de actualización, sin generar saltos abruptos en la remuneración mensual.

La actualización gradual de los salarios y la incorporación de montos no remunerativos al sueldo básico se sumaron al incremento del plus por zona desfavorable, generando un efecto directo en los haberes de las trabajadoras de casas particulares en diferentes regiones del país. Mientras tanto, el sector sigue pendiente de futuras negociaciones y eventuales modificaciones de los valores mínimos en el próximo encuentro de la Comisión.