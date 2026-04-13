Plazos fijos, economía argentina

Como todos los meses y semanas, los pequeños ahorristas hacen uso de la herramienta del plazo fijo que ofrecen las entidades bancarias a fin de poder contrarrestar en parte los avances de la inflación.

El plazo fijo es una herramienta segura, que no tiene riesgos y por la cual las personas pueden tener asegurado un retorno de dinero a cambio de haber depositado por un tiempo determinado sus ahorros en un banco.

El funcionamiento del plazo fijo asegura el retorno de capital más intereses (que vendría a ser la ganancia) tras un período prefijado de tiempo de depósito, por lo que acaba siendo una forma efectiva de conseguir un diferencial de dinero a fin del plazo

Plazo fijo: la forma en la que muchos argentinos tienen para cuidar su dinero. Foto: NA.

Plazos fijos a la baja: ¿qué interés ofrecen los 10 principales bancos si se deposita 1 millón de pesos?

Pero la mala noticia para los pequeños ahorristas es que las tasas de interés (TNA) que ofrecen los principales bancos están a la baja. Esto quiere decir que el retorno de capital más los intereses es menor al de otros meses e incluso muchas veces no llega a contrarrestar los efectos de la inflación mensual.

El detalle del interés que ofrecen los 10 principales bancos con un depósito de 1 millón de pesos:

Banco Macro : TNA del 24%. Se obtienen $1.019.726,03 al final del plazo fijo.

Banco de la Provincia de Buenos Aires : TNA del 23%. Se obtienen $1.018.904,11 al final del plazo fijo.

Banco Credicoop : TNA del 21%. Se obtienen $1.017.260,27 al final del plazo fijo.

Banco ICBC : TNA del 21%. Se obtienen $1.017.260,27 al final del plazo fijo.

Banco BBVA : TNA del 20,5%. Se obtienen $1.016.849,32 al final del plazo fijo.

Banco Ciudad : TNA del 20%. Se obtienen $1.016.438,36 al final del plazo fijo.

Banco Comafi : TNA del 20%. Se obtienen $1.016.438,36 al final del plazo fijo.

Banco de la Nación Argentina : TNA del 19%. Se obtienen $1.015.616,44 al final del plazo fijo.

Banco Galicia : TNA del 18,25%. Se obtienen $1.015.000 al final del plazo fijo.

Banco Santander: TNA del 18%. Se obtienen $1.014.794,52 al final del plazo fijo.

Los intereses diferentes que ofrecen los plazos fijos. Foto: Unsplash.

Hay que tener en cuenta que las diferentes entidades bancarias ofrecen TNA muy disímiles, por lo que el retorno que se obtiene difiere en más de $5.000 si se deposita el plazo fijo en un banco o en otro. Y, por supuesto, el nivel de retorno y su diferencia se incrementa mucho más cuando los depósitos son más abultados, lo que obliga a los pequeños ahorristas a estar atentos respecto de las diferencias de las tasas mensuales.