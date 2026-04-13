Bajaron los plazos fijos: ¿qué interés ofrecen los principales bancos en la segunda semana de abril 2026?
El retorno puede ir variando dependiendo de la entidad bancaria en donde se haya depositado, en más de $5.000 mensuales.
Como todos los meses y semanas, los pequeños ahorristas hacen uso de la herramienta del plazo fijo que ofrecen las entidades bancarias a fin de poder contrarrestar en parte los avances de la inflación.
El plazo fijo es una herramienta segura, que no tiene riesgos y por la cual las personas pueden tener asegurado un retorno de dinero a cambio de haber depositado por un tiempo determinado sus ahorros en un banco.
El funcionamiento del plazo fijo asegura el retorno de capital más intereses (que vendría a ser la ganancia) tras un período prefijado de tiempo de depósito, por lo que acaba siendo una forma efectiva de conseguir un diferencial de dinero a fin del plazo
Plazos fijos a la baja: ¿qué interés ofrecen los 10 principales bancos si se deposita 1 millón de pesos?
Pero la mala noticia para los pequeños ahorristas es que las tasas de interés (TNA) que ofrecen los principales bancos están a la baja. Esto quiere decir que el retorno de capital más los intereses es menor al de otros meses e incluso muchas veces no llega a contrarrestar los efectos de la inflación mensual.
El detalle del interés que ofrecen los 10 principales bancos con un depósito de 1 millón de pesos:
- Banco Macro: TNA del 24%. Se obtienen $1.019.726,03 al final del plazo fijo.
- Banco de la Provincia de Buenos Aires: TNA del 23%. Se obtienen $1.018.904,11 al final del plazo fijo.
- Banco Credicoop: TNA del 21%. Se obtienen $1.017.260,27 al final del plazo fijo.
- Banco ICBC: TNA del 21%. Se obtienen $1.017.260,27 al final del plazo fijo.
- Banco BBVA: TNA del 20,5%. Se obtienen $1.016.849,32 al final del plazo fijo.
- Banco Ciudad: TNA del 20%. Se obtienen $1.016.438,36 al final del plazo fijo.
- Banco Comafi: TNA del 20%. Se obtienen $1.016.438,36 al final del plazo fijo.
- Banco de la Nación Argentina: TNA del 19%. Se obtienen $1.015.616,44 al final del plazo fijo.
- Banco Galicia: TNA del 18,25%. Se obtienen $1.015.000 al final del plazo fijo.
- Banco Santander: TNA del 18%. Se obtienen $1.014.794,52 al final del plazo fijo.
Hay que tener en cuenta que las diferentes entidades bancarias ofrecen TNA muy disímiles, por lo que el retorno que se obtiene difiere en más de $5.000 si se deposita el plazo fijo en un banco o en otro. Y, por supuesto, el nivel de retorno y su diferencia se incrementa mucho más cuando los depósitos son más abultados, lo que obliga a los pequeños ahorristas a estar atentos respecto de las diferencias de las tasas mensuales.