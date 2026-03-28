El presidente Daniel Tillard renunció al cargo que tenía desde el 26 de diciembre de 2023. Foto: Noticias Argentinas

El mercado financiero argentino atraviesa un nuevo punto de inflexión. En marzo, las tasas de interés de los plazos fijos en pesos volvieron a retroceder y quedaron por debajo de la inflación esperada del mes, revirtiendo el escenario que había predominado durante el inicio del año. El cambio reconfigura las decisiones de los ahorristas y vuelve a poner en discusión la utilidad del plazo fijo como herramienta para preservar el poder adquisitivo.

Cuánto pagan hoy los plazos fijos

Los datos oficiales del Banco Central (BCRA) muestran una baja generalizada de entre 3 y 4 puntos porcentuales en las tasas durante marzo. En el segmento minorista, el Banco Nación redujo su tasa nominal anual (TNA) al 22% para depósitos a 30 días, mientras que varias entidades privadas de primera línea ofrecen rendimientos incluso más bajos, cercanos al 21% anual.

Para depósitos de mayor volumen, la tendencia es similar. La tasa Badlar, que mide los plazos fijos superiores al millón de pesos, descendió hasta el 25,7% anual, mientras que la Tamar —utilizada para colocaciones superiores a los $1000 millones— cayó a 26,3%, confirmando que el ajuste atraviesa a todo el sistema financiero.

Inflación esperada: el principal problema para el ahorrista

El principal punto de alerta es que estos niveles de tasa no alcanzan para compensar la inflación proyectada para marzo, que los analistas estiman por encima del 3% mensual. En términos reales, esto implica que quien invierte en un plazo fijo hoy pierde poder de compra, incluso renovando el depósito mes a mes.

En la práctica, un plazo fijo al 22% anual rinde alrededor de 1,8% mensual, una cifra claramente por debajo del costo de vida. Este fenómeno vuelve a instalar la idea de “tasa real negativa”, recurrente en la economía argentina en períodos de relajación monetaria.

Plazo fijo. Foto: Cronista

Por qué los bancos bajaron las tasas

La caída de las tasas no es casual. Responde a una combinación de factores:

Mayor liquidez en pesos dentro del sistema financiero.

Menor presión cambiaria , con un dólar más estable.

Señales del Gobierno y del BCRA orientadas a abaratar el crédito y reactivar la actividad económica.

Además, el Banco Central decidió no sostener incrementos temporales de encajes bancarios y desde abril liberará fondos para préstamos, lo que reduce el incentivo de los bancos a pagar tasas altas por captar depósitos.

Qué dicen los economistas

Desde el sector privado, los analistas coinciden en que esta situación podría ser transitoria. Un informe de BBVA Research sostiene que, en el corto plazo, las tasas tenderán a alinearse con la inflación esperada, siempre que continúe el proceso de desinflación y se reduzca la volatilidad financiera.

En la misma línea, economistas como Gonzalo Lacunza señalan que la baja de tasas no implica un abandono del objetivo antiinflacionario, sino una relajación marginal para atender el impacto económico del menor nivel de actividad y del mercado laboral.

Los intereses que dan los plazos fijos. Foto: Unsplash.

Qué opciones evalúan ahora los ahorristas

Con el plazo fijo tradicional perdiendo atractivo, muchos inversores comienzan a mirar alternativas como bonos ajustados por inflación (CER), instrumentos dollar-linked o fondos comunes de inversión conservadores. Aun así, el plazo fijo sigue cumpliendo una función clave: liquidez, bajo riesgo y previsibilidad, aunque ya no sea una herramienta de ganancia real.

La baja de tasas marca un nuevo capítulo para el ahorro en pesos. Mientras el Gobierno apuesta a reactivar el crédito y consolidar la desinflación, los ahorristas enfrentan un escenario desafiante, donde proteger el valor del dinero requiere mayor atención y estrategia. El plazo fijo sigue vigente, pero ya no es garantía de resguardo frente a la inflación.