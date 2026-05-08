AUH, Volver al Trabajo y planes ANSES en mayo 2026: montos actualizados, bono y fechas clave de cobro
ANSES actualizó montos en mayo 2026: AUH $141.286, jubilación mínima $393.174 + bono $70.000 y Volver al Trabajo $78.000. Mirá calendario y cómo consultar en Mi ANSES.
Mayo llega con nuevos valores para millones de beneficiarios: ANSES aplicó un aumento del 3,38% en jubilaciones, pensiones y asignaciones, y se mantienen referencias clave como el bono de $70.000 para haberes mínimos. En este escenario, la AUH sube a $141.286, la AUH por discapacidad supera los $460.045, y el programa Volver al Trabajo continúa con $78.000 mensuales, con acreditación por fuera del cronograma escalonado habitual.
1) Por qué aumentan los montos en mayo: la movilidad que sigue a la inflación
El incremento del 3,38% se explica por el esquema de movilidad mensual vigente: las prestaciones se actualizan tomando como referencia el IPC con rezago, y ANSES publica los valores oficiales para cada mes. En mayo 2026, ese ajuste impacta tanto en el sistema previsional (jubilaciones y pensiones) como en asignaciones universales y familiares, con valores que se reflejan en las liquidaciones del mes.
2) AUH mayo 2026: cuánto es el monto y cuánto se deposita realmente
La Asignación Universal por Hijo (AUH) queda en $141.286 por menor en mayo 2026, mientras que la AUH por Hijo con Discapacidad asciende a $460.045 (valores generales informados por ANSES). Además, recordá que el esquema habitual de pago contempla que ANSES deposita el 80% mensual y retiene el 20%, que se recupera luego con la presentación de la Libreta (controles de salud y escolaridad).
Si querés estimar el “bolsillo” mensual: con la retención del 20%, el cobro directo aproximado ronda $113.028,80 por AUH general y $368.036 por AUH discapacidad (estos valores se usan como referencia informativa en medios especializados y guías de cálculo). Para el monto exacto de tu caso siempre conviene chequear la liquidación en Mi ANSES, porque pueden existir adicionales por zona o particularidades del grupo familiar.
3) SUAF / Asignación Familiar por Hijo: valores y topes más consultados
Para quienes cobran asignaciones familiares (SUAF), ANSES informa que en mayo el valor del primer rango llega a $70.651 por hijo y $230.032 por hijo con discapacidad (zona general). Estos montos varían por Ingreso del Grupo Familiar (IGF) y, según el caso, por zona geográfica.
Además, se actualizaron los topes para acceder: como referencia, se difundieron límites de ingreso individual y del grupo familiar que definen si corresponde o no el cobro de asignaciones y de pagos únicos. Para mayo, se mencionan valores como IGF hasta $5.792.488 y tope individual $2.896.244 en publicaciones que citan la resolución correspondiente.
4) Jubilaciones y pensiones: mínima, PUAM, PNC y bono de $70.000
En mayo 2026, la jubilación mínima se ubica en $393.174,10 y, al sumarse el bono de $70.000, el total puede llegar a $463.174,10 para quienes cobran el haber mínimo. ANSES también detalla que quienes cobren por debajo del “mínimo + bono” reciben un refuerzo proporcional para alcanzar ese umbral.
En el resto de prestaciones previsionales informadas por ANSES: la PUAM queda en $314.539,28 (y $384.539,28 con bono), y las PNC por invalidez o vejez pasan a $275.221,87 (y $345.221,87 con bono). La Pensión Madre de 7 hijos se equipara a la mínima, con el mismo esquema de bono para llegar al total.
5) Volver al Trabajo (ex Potenciar Trabajo): monto fijo y fecha de acreditación
El programa Volver al Trabajo, continuidad del ex Potenciar Trabajo para determinados beneficiarios, mantiene en mayo 2026 una asignación fija y no remunerativa de $78.000, sin anuncio de actualización para este mes. A diferencia de AUH o jubilaciones, su pago suele acreditarse antes del quinto día hábil y no siempre sigue el cronograma escalonado por terminación de DNI.
En mayo, se informó la acreditación el martes 5 y la consulta puede hacerse desde Mi ANSES o Mi Argentina, en la sección “Mis cobros”, con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Esto es clave para evitar confusiones cuando hay feriados o reordenamientos administrativos.
6) Pagos únicos ANSES: nacimiento, matrimonio y adopción (montos mayo 2026)
Además de los pagos mensuales, ANSES contempla Asignaciones de Pago Único (APU). En mayo 2026, se difundieron los siguientes montos de referencia en zona general: Nacimiento $82.353, Matrimonio $123.307 y Adopción $492.366. Estos beneficios se cobran una sola vez y están sujetos a requisitos y topes de ingresos.
7) Calendario ANSES mayo 2026: rangos de fechas para ubicar tu cobro
Para organizarte sin perder tiempo, estas son las ventanas de pago más consultadas (siempre ordenadas por DNI dentro de cada prestación): las jubilaciones mínimas se pagan entre el 11 y el 21 de mayo, las jubilaciones que superan la mínima entre el 22 y el 29, y la AUH/Asignación Familiar por Hijo entre el 11 y el 22. Las PNC se ubican en la primera quincena (del 11 al 15).
En cuanto a Pagos Únicos, el calendario suele extenderse desde mediados de mayo hasta junio (ventanas amplias para todas las terminaciones de DNI), y la Prestación por Desempleo aparece hacia fin de mes. Para ver el día exacto, lo más efectivo es ingresar a Mi ANSES → Mis cobros, donde figura fecha, medio y liquidación.
8) Cómo consultar el monto exacto y evitar errores comunes
- Entrá a Mi ANSES (web o app) con tu CUIL y Clave.
- Elegí “Mis cobros” para ver fecha, banco y monto.
- Si cobrás AUH, verificá si estás viendo el 80% mensual (y recordá la Libreta para recuperar el 20% retenido).
- Si cobrás SUAF, revisá el IGF porque el monto depende del rango y puede cambiar con actualizaciones de ingresos.