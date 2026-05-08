Cobros ANSES Foto: ANSES

Mayo llega con nuevos valores para millones de beneficiarios: ANSES aplicó un aumento del 3,38% en jubilaciones, pensiones y asignaciones, y se mantienen referencias clave como el bono de $70.000 para haberes mínimos. En este escenario, la AUH sube a $141.286, la AUH por discapacidad supera los $460.045, y el programa Volver al Trabajo continúa con $78.000 mensuales, con acreditación por fuera del cronograma escalonado habitual.

1) Por qué aumentan los montos en mayo: la movilidad que sigue a la inflación

El incremento del 3,38% se explica por el esquema de movilidad mensual vigente: las prestaciones se actualizan tomando como referencia el IPC con rezago, y ANSES publica los valores oficiales para cada mes. En mayo 2026, ese ajuste impacta tanto en el sistema previsional (jubilaciones y pensiones) como en asignaciones universales y familiares, con valores que se reflejan en las liquidaciones del mes.

2) AUH mayo 2026: cuánto es el monto y cuánto se deposita realmente

La Asignación Universal por Hijo (AUH) queda en $141.286 por menor en mayo 2026, mientras que la AUH por Hijo con Discapacidad asciende a $460.045 (valores generales informados por ANSES). Además, recordá que el esquema habitual de pago contempla que ANSES deposita el 80% mensual y retiene el 20%, que se recupera luego con la presentación de la Libreta (controles de salud y escolaridad).

Si querés estimar el “bolsillo” mensual: con la retención del 20%, el cobro directo aproximado ronda $113.028,80 por AUH general y $368.036 por AUH discapacidad (estos valores se usan como referencia informativa en medios especializados y guías de cálculo). Para el monto exacto de tu caso siempre conviene chequear la liquidación en Mi ANSES, porque pueden existir adicionales por zona o particularidades del grupo familiar.

3) SUAF / Asignación Familiar por Hijo: valores y topes más consultados

Para quienes cobran asignaciones familiares (SUAF), ANSES informa que en mayo el valor del primer rango llega a $70.651 por hijo y $230.032 por hijo con discapacidad (zona general). Estos montos varían por Ingreso del Grupo Familiar (IGF) y, según el caso, por zona geográfica.

Además, se actualizaron los topes para acceder: como referencia, se difundieron límites de ingreso individual y del grupo familiar que definen si corresponde o no el cobro de asignaciones y de pagos únicos. Para mayo, se mencionan valores como IGF hasta $5.792.488 y tope individual $2.896.244 en publicaciones que citan la resolución correspondiente.

4) Jubilaciones y pensiones: mínima, PUAM, PNC y bono de $70.000

En mayo 2026, la jubilación mínima se ubica en $393.174,10 y, al sumarse el bono de $70.000, el total puede llegar a $463.174,10 para quienes cobran el haber mínimo. ANSES también detalla que quienes cobren por debajo del “mínimo + bono” reciben un refuerzo proporcional para alcanzar ese umbral.

Economía argentina Foto: anses

En el resto de prestaciones previsionales informadas por ANSES: la PUAM queda en $314.539,28 (y $384.539,28 con bono), y las PNC por invalidez o vejez pasan a $275.221,87 (y $345.221,87 con bono). La Pensión Madre de 7 hijos se equipara a la mínima, con el mismo esquema de bono para llegar al total.

5) Volver al Trabajo (ex Potenciar Trabajo): monto fijo y fecha de acreditación

El programa Volver al Trabajo, continuidad del ex Potenciar Trabajo para determinados beneficiarios, mantiene en mayo 2026 una asignación fija y no remunerativa de $78.000, sin anuncio de actualización para este mes. A diferencia de AUH o jubilaciones, su pago suele acreditarse antes del quinto día hábil y no siempre sigue el cronograma escalonado por terminación de DNI.

En mayo, se informó la acreditación el martes 5 y la consulta puede hacerse desde Mi ANSES o Mi Argentina, en la sección “Mis cobros”, con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Esto es clave para evitar confusiones cuando hay feriados o reordenamientos administrativos.

6) Pagos únicos ANSES: nacimiento, matrimonio y adopción (montos mayo 2026)

Además de los pagos mensuales, ANSES contempla Asignaciones de Pago Único (APU). En mayo 2026, se difundieron los siguientes montos de referencia en zona general: Nacimiento $82.353, Matrimonio $123.307 y Adopción $492.366. Estos beneficios se cobran una sola vez y están sujetos a requisitos y topes de ingresos.

7) Calendario ANSES mayo 2026: rangos de fechas para ubicar tu cobro

Para organizarte sin perder tiempo, estas son las ventanas de pago más consultadas (siempre ordenadas por DNI dentro de cada prestación): las jubilaciones mínimas se pagan entre el 11 y el 21 de mayo, las jubilaciones que superan la mínima entre el 22 y el 29, y la AUH/Asignación Familiar por Hijo entre el 11 y el 22. Las PNC se ubican en la primera quincena (del 11 al 15).

Economía argentina Foto: anses

En cuanto a Pagos Únicos, el calendario suele extenderse desde mediados de mayo hasta junio (ventanas amplias para todas las terminaciones de DNI), y la Prestación por Desempleo aparece hacia fin de mes. Para ver el día exacto, lo más efectivo es ingresar a Mi ANSES → Mis cobros, donde figura fecha, medio y liquidación.

8) Cómo consultar el monto exacto y evitar errores comunes