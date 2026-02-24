El Gobierno celebró el dato del crecimiento de la actividad económica:

El Instituto de Estadística y Censos (INDEC) señaló este martes que la actividad económica cerró el 2025 con una suba del 4,4%. Ante este indicador, desde el Gobierno señalaron los números, siendo Javier Milei uno de primeros en pronunciarse.

En un tuit bajo el título “Argentina Avanza”, el presidente afirmó que “a los profetas del caos este dato no les va a gustar” y sumó que “al observar la serie queda en claro que el riesgo kuka no sólo produjo daño en lo financiero sino también en lo real. Si no hubiera sido por su intención de destruir todo hubiéramos crecido 7%”.

Otro actor del Gobierno que celebró el dato difundido por el INDEC fue el ministro de Economía, Luis Caputo, quien mencionó algunos puntos del informe, entre los cuales destacó el crecimiento de once de los quince sectores del EMAE y el aumento mensual e interanual.

“A pesar de la incertidumbre electoral que aconteció durante el segundo semestre del año pasado, donde hubo una dolarización de cartera del 50% del M2 y una suba abrupta del riesgo país, la fortaleza de los fundamentos económicos basada en el superávit fiscal, el orden monetario y la recapitalización del BCRA, permitió sostener el crecimiento económico durante el segundo semestre de 2025 (+0,9% desestacionalizado)”, señaló el titular del Palacio de Hacienda.

Sin embargo, indicó que estos datos son “provisorios” y remarcó que en marzo se conocerá el crecimiento real correspondiente al cuarto trimestre del 2025.

Por su parte, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se sumó a la euforia libertaria y apuntó en redes sociales: “Diciembre marcó el MÁXIMO histórico de producción para el país (serie desestacionalizada). El crecimiento punta a punta (serie original) da 6.6% en 2024 y 3.5% en 2025. Acumula 10,3% en la presidencia de Javier Milei, que suma dos años de crecimiento. Y todo esto a pesar de los kuka-tirapiedras”.

Qué dato difundió el INDEC

Este martes, el organismo que preside Pedro Lines informó la variación de la actividad económica de diciembre, la cual culminó con un alza del 1,8% mensual y 3,5% interanual.

De esta manera, la economía durante el 2025 se expandió un 4,4% y quedó 2,6 puntos porcentuales (p.p.) por encima del mismo dato del 2024 (-1,8%).