Javier Milei de camino a la Catedral Metropolitana. Foto: Prensa Gobierno.

El presidente Javier Milei convocó a sus ministros a un cónclave en el Salón Eva Perón para reordenar la agenda legislativa de cara a los próximos meses posterior al Tedeum del 25 de mayo. Las autoridades nacionales analizaron los pasos a seguir tras las recientes sanciones de la Ley Hojarasca y la reforma de Zonas Frías en el Congreso.

La cumbre oficial ocurrió en un escenario de máximo hermetismo debido a los duros reproches cruzados entre Santiago Caputo y el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem. El asesor presidencial acusó al titular de la Cámara Baja de operar mediante cuentas anónimas, una imputación que el dirigente riojano rechazó de forma tajante.

En paralelo, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, lanzó una severa advertencia institucional durante el desarrollo del Tedeum en la Catedral Metropolitana: reclamó un freno inmediato a la polarización ideológica que afecta al país.

Javier Milei en el Tedeum de este 25 de mayo de 2026. Foto: Prensa Gobierno.

Durante la jornada patria, el líder de La Libertad Avanza coordinó una salida colectiva al balcón de la Casa Rosada para saludar a quienes asistieron a la Plaza de Mayo. La fotografía oficial ratificó la vigencia del denominado “Triángulo de Hierro” a través de una imagen que incluyó a Karina Milei y a Santiago Caputo.

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, faltó a la cita institucional debido a un viaje oficial que realiza por la ciudad de Roma. El ministro de Economía, Luis Caputo, tampoco asistió al encuentro debido a un fuerte cuadro gripal que lo obligó a guardar reposo.

Javier Milei asiste al Tedeum en la Catedral Metropolitana. Foto: NA

Por su parte, la senadora Patricia Bullrich evidenció un distanciamiento físico respecto de la comitiva presidencial durante los traslados hacia el Cabildo de Buenos Aires. Cabe recordar que la Secretaría General de la Presidencia a cargo de Karina Milei excluyó a la jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Alta bajo el argumento protocolar de su actual condición parlamentaria.

El presidente Milei intervino de forma directa para desactivar la tensión interna mediante abrazos y demostraciones de afecto hacia todos los protagonistas de las disputas. Las maniobras de pacificación del mandatario alcanzaron tanto a Menem en las escalinatas públicas como a Bullrich sobre el cierre de los saludos en Balcarce 50.

Victoria Villarruel llamó a defender “los valores fundacionales de nuestra Patria” en medio de su exclusión del Tedeum del 25 de mayo

Victoria Villarruel difundió un extenso texto a través de sus redes sociales luego de la exclusión que sufrió en el Tedeum del 25 de mayo por parte del propio Gobierno. La vicepresidenta de la Nación y titular de la Cámara de Senadores quedó fuera de la comitiva gubernamental que acompañó al presidente Javier Milei y en su posteo, rescató el legado de la Revolución de Mayo y definió a la gesta de 1810 como un emergente directo de la tradición histórica nacional.

El escrito de la funcionaria ponderó las raíces de la emancipación y rescató “una concepción de la libertad que siempre reconoció la eminente dignidad de la persona humana bajo el orden natural y divino”. Además, fijó su posición doctrinaria sobre la independencia al remarcar de modo tajante que “ser libres, para nuestros próceres, era asumir la responsabilidad de nuestro propio destino sin abdicar de nuestra identidad”.

Sumado a eso, convocó a la ciudadanía a custodiar la herencia de los próceres frente a las problemáticas actuales de la modernidad global y destacó de forma especial el reciente anuncio de la primera encíclica del Papa León XIV, un documento del Vaticano abocado al resguardo del trabajador frente al avance tecnológico.

La vicepresidenta tomó la postura del Sumo Pontífice y subrayó: “Es necesario recuperar la comprensión del verdadero significado y la verdadera grandeza de la humanidad tal y como los concibe Dios. El desafío al que nos enfrentamos actualmente no es tecnológico sino antropológico”.