Subisdios para garrafas. Foto: Freepik.

El Gobierno nacional anunció la implementación de un nuevo esquema de subsidios para la compra de garrafas, que reemplazará al Programa Hogar a partir de mayo 2026. La iniciativa está destinada a familias que no cuentan con acceso a la red de gas natural y establece la devolución de hasta $9.593 por cada garrafa adquirida. Además, la medida tendrá carácter retroactivo para las compras realizadas desde abril.

Subsidios para garrafas.

El objetivo del nuevo sistema es mejorar el acceso a la asistencia estatal, incorporando modalidades de pago más inclusivas. A diferencia del programa anterior, en el que el subsidio se acreditaba exclusivamente a través de cuentas bancarias, ahora el reintegro podrá recibirse también mediante billeteras digitales.

Subsidios de garrafas: cómo acceder al beneficio

Este cambio busca alcanzar a una mayor porción de la población, especialmente a quienes trabajan en la informalidad o tienen dificultades para acceder al sistema financiero tradicional. Para acceder al beneficio, los interesados deberán cumplir los siguientes pasos:

Inscribirse previamente en el registro oficial que estará habilitado de manera progresiva desde mayo

Una vez completado el trámite, quedarán habilitados para recibir el reintegro correspondiente por cada compra realizada

El dinero será depositado pocos días después de efectuada la operación, ya sea en una cuenta bancaria o en la billetera digital elegida

El monto del subsidio cubre aproximadamente la mitad del precio de una garrafa, cuyo valor promedio ronda los $20.000. Sin embargo, el esquema implica una diferencia clave respecto al sistema anterior: los usuarios deberán abonar el total de la garrafa al momento de la compra y luego esperar el reintegro. Esto significa que las familias deberán contar inicialmente con el dinero completo, lo que podría representar una dificultad para algunos hogares.

Subsidios para garrafas.

Las autoridades destacaron que las compras realizadas durante abril también estarán contempladas dentro del programa. De este modo, quienes adquieran garrafas antes de la puesta en marcha oficial y luego se inscriban, podrán recibir el reintegro correspondiente una vez que el sistema esté operativo.

La inscripción se realizará a través del sitio oficial del Gobierno nacional, donde los usuarios deberán completar sus datos y seleccionar el medio de cobro. El programa no contempla pagos en efectivo, por lo que será necesario contar con una cuenta bancaria o una billetera digital para recibir el beneficio.

Con esta medida, el Gobierno busca ampliar la cobertura del subsidio y adaptarlo a las nuevas herramientas digitales, en un contexto donde una parte significativa de la población aún se encuentra fuera del sistema bancario formal.