Incendio en Merlo. Foto: X/jotaleonetti

Un depósito de garrafas se incendió este miércoles en la localidad bonaerense de Mariano Acosta, partido de Merlo, y generó un importante operativo de los bomberos en la zona. Debido a la magnitud del fuego, varios vecinos decidieron autoevacuarse mientras se registraban fuertes explosiones que podían escucharse a varias cuadras.

El incendio comenzó en un predio ubicado sobre la calle Constituyentes, entre Bustillo y Colombres. Según los primeros reportes, al menos tres trabajadores resultaron heridos y fueron trasladados a un hospital cercano para recibir atención médica.

En ese sentido, Canal 26 habló con el jefe de Bomberos y explicó que “está controlado” y que están “enfriando el predio”. Además, informó que “se desconoce” el motivo del incendio y que, cuando llegaron las dotaciones, “procedieron con la evacuación de la zona para resguardar a los vecinos”.

Incendio en Merlo. Video: Canal 26.

Además, el jefe de Bomberos explicó que “fueron tres las casas afectadas”. También informó que se trató de una “explosión por simpatía”, el causante de que el material metálico y las garrafas salieran despedidas hasta a 150 metros de distancia. Este proceso ocurre cuando el colapso de un recipiente presurizado provoca, por proximidad y cadena térmica, la explosión sucesiva de los envases cercanos, funcionando de manera similar a una batería de fuegos artificiales.

El incendio provocó pánico entre los vecinos debido a la gravedad

En el lugar hay hasta el momento seis dotaciones de bomberos trabajando, pero el operativo es complicado debido a que las garrafas explotan y vuelan cerca de 200 metros a la redonda, lo que genera un riesgo latente.

“Se escuchan explosiones a 15 cuadras del depósito”, contó un vecino. Además, quienes viven cerca del lugar expresan que “no se puede respirar” y que tienen miedo de salir de sus casas.

Incendio en Merlo. Video: NA.

Por otro lado, uno de los vecinos, Ezequiel, dialogó con TN y contó que se fue a la casa de su madre por la gravedad del asunto. “Es agarrar todo lo importante y rezar que no pase nada en el camino. Tengo un bebé chico y uno nunca sabe lo que puede pasar con una situación así o por la gente cuando se descontrola y sale rápido con el auto”, explicó.

“Hay elementos que están cayendo en la vía pública. Al lado, cayó una garrafa sobre una casa y puede ocurrir una desgracia en cualquier momento”, agregó.

“Para mi gusto tardaron demasiado los bomberos”, expresó Mari, otra de las vecinas. “Hay gente que sufrió quemaduras por la situación”, remarcó.