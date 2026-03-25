Se incendió una fábrica de garrafas en Merlo. Foto: captura video.

Un depósito de garrafas se incendió en la localidad bonaerense de Mariano Acosta, en el partido de Merlo, y hay un gran operativo de bomberos. Los vecinos debieron autoevacuarse y reportan que se escuchan explosiones.

El incendio se originó en un depósito ubicado sobre la calle Constituyentes, entre Bustillo y Colombres. El reporte de heridos indica que al menos tres empleados debieron ser trasladados al hospital luego de resultar con lesiones.

Incendio en Merlo. Video: NA.

En el lugar hay hasta el momento seis dotaciones de bomberos trabajando, pero el operativo es complicado debido a que las garrafas explotan y vuelan cerca de 200 metros a la redonda, lo que genera un riesgo latente.

“Se escuchan explosiones a 15 cuadras del depósito”, contó un vecino. Además, quienes viven cerca del lugar expresan que “no se puede respirar” y que tienen miedo de salir de sus casas.

Incendio en Merlo. Video: X/CtralDeNoticias

Por su parte, Sergio Ravelli, jefe de Bomberos y Defensa Civil de Merlo, dialogó con TN y reveló que “se está tratando de controlar el incendio, pero por las explosiones se hace difícil aproximarse”.

“Está trabajando personal de emergencias en la zona desde el exterior, cuidando más que nada las partes linderas, intentando resguardar las casas”, agregó.

Por otro lado, uno de los vecinos, Ezequiel, dialogó con TN y contó que se fue a la casa de su madre por la gravedad del asunto. “Es agarrar todo lo importante y rezar que no pase nada en el camino. Tengo un bebé chico y uno nunca sabe lo que puede pasar con una situación así o por la gente cuando se descontrola y sale rápido con el auto”, explicó.

“Hay elementos que están cayendo en la vía pública. Al lado, cayó una garrafa sobre una casa y puede ocurrir una desgracia en cualquier momento”, agregó.

“Para mi gusto tardaron demasiado los bomberos”, expresó Mari, otra de las vecinas. “Hay gente que sufrió quemaduras por la situación”, remarcó.