La ruta definitiva de la fugazzeta: 5 pizzerías donde el queso “late” y la cebolla se vuelve historia
Las mejores fugazzetas de CABA: 5 pizzerías con historia, direcciones y precios orientativos. Del clásico Banchero a La Mezzetta y El Imperio.
Hay platos que funcionan como un mapa emocional de Buenos Aires. La fugazzeta, esa pizza “rellena” donde el queso queda atrapado entre masas y la cebolla corona todo, es uno de ellos: nació de la mezcla inmigrante entre la tradición pizzera y la focaccia ligur (la “fugassa” genovesa), y terminó convertida en un ícono porteño.
La historia apunta con nombre y apellido: Juan Banchero, hijo de genoveses, la creó en La Boca en algún momento entre fines del siglo XIX y la apertura de su pizzería en 1932; desde entonces, la fugazzeta se multiplicó por toda la ciudad y hoy es casi un idioma propio.
Y ahora sí: si lo que querés es comer fugazzeta en serio (de la que chorrea, pesa y deja servilletas como evidencia), estas son las paradas más rendidoras con direcciones y precios orientativos relevados en notas y cartas públicas recientes.
Dónde comer fugazzeta en CABA
1) Banchero: la cuna (y el mito bien amasado)
Si la fugazzeta tuviera acta de nacimiento, diría “La Boca”. Banchero es señalada como la casa donde se inventó la fugazzeta/fugazza con queso, con una historia que arranca con la inmigración genovesa y se consolida con la pizzería inaugurada en 1932.
- Dónde: Av. Corrientes 1300 (ideal post-teatro) y el local histórico en Suárez 396 / Av. Almirante Brown al 1200.
- Cuánto: para comer de parado, la porción de fugazzeta ronda desde $5.500 y la “combo” clásica (pizza + fainá + bebida) suele ubicarse en torno a $8.000–$9.000, según elección.
- Por qué ir: por tradición pura y por ese formato porteño que no negocia: barra, ritmo, porción contundente y servilleta en mano.
2) La Mezzetta: el exceso convertido en religión
En Villa Ortúzar, La Mezzetta funciona como un “templo” del queso: fundada en 1939, con la liturgia intacta (se come rápido, muchas veces de pie), es una de las paradas más citadas cuando se habla de fugazzeta rellena.
- Dónde: Av. Álvarez Thomas 1321.
- Cuánto: relevamientos de marzo 2026 la ubican con porción cerca de $4.000 y pizza completa alrededor de $31.500 (valores orientativos).
- Dato histórico-gourmet: su fama se sostiene en una idea simple: masa alta + horneado potente + cebolla generosa. Y sí, es de esas porciones que parecen “una comida entera”.
3) El Imperio: Chacarita, provenzal y una porción que pega fuerte
Si te gusta la fugazzeta con personalidad, El Imperio suma un sello que muchos fanáticos remarcan: provenzal (ajo y perejil) integrada al sabor. Nació en 1947 y sigue siendo un punto de referencia sobre el final de Corrientes.
- Dónde: Av. Corrientes 6899.
- Cuánto: Canal 26 relevó porción cerca de $4.300 y pizza completa $35.500 (marzo 2026).
- Ojo con la variación: una carta online publicada muestra porción de fugazzeta rellena en torno a $5.800 y pizza grande bastante más arriba ($57.000), lo que sugiere diferencias por actualización, tamaño o canal.
4) Güerrín: la avenida Corrientes en una sola mordida
Güerrín no es solo una pizzería: es un fenómeno social. Fundada en 1932, vive con filas, mostrador y salón como dos escenarios distintos para el mismo clásico al molde.
- Dónde: Av. Corrientes 1368.
- Cuánto: un relevamiento de enero 2026 ubicó la fugazzetta con queso (pizza grande) alrededor de $37.200.
- Dato extra: en su sitio mencionan reconocimiento internacional para su fugazzetta (rankings y listados del circuito foodie).
5) El Corte: la heredera moderna (con escuela Mezzetta)
Para cerrar con una joya de barrio: El Corte nació en 2010 de la mano de pizzeros formados en La Mezzetta y entró en la conversación grande por su fugazzeta potente.
- Dónde: Av. de los Constituyentes 4454 (Villa Pueyrredón).
- Cuánto: porción cerca de $3.500 y pizza completa alrededor de $26.000 (marzo 2026).
- Por qué ir: porque es de esas pizzerías donde la gente va por recomendación, no por marketing. Y eso, en Buenos Aires, suele ser una señal fuerte.
Mini-guía histórica para contar en la mesa
- Qué es: pizza de cebolla con queso, muchas veces rellena (dos masas con queso en el medio).
- De dónde viene: cruce entre pizza napolitana y focaccia genovesa (“fugassa”).
- Quién la inventó: la tradición ubica a Juan Banchero como creador, con Banchero como casa emblema desde 1932.
FAQ para snippet:
- ¿Dónde nació la fugazzeta? En Buenos Aires, asociada a Banchero en La Boca.
- ¿Cuál es la diferencia entre fugazza y fugazzeta? La fugazzeta suele incluir queso (y a veces va rellena entre dos masas).
- ¿Cuánto cuesta una porción hoy? Varía por local y modalidad; hay referencias entre $3.500 y $6.200 en relevamientos 2026.