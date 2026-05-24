Fugazzeta Foto: Instagram Güerrín

Hay platos que funcionan como un mapa emocional de Buenos Aires. La fugazzeta, esa pizza “rellena” donde el queso queda atrapado entre masas y la cebolla corona todo, es uno de ellos: nació de la mezcla inmigrante entre la tradición pizzera y la focaccia ligur (la “fugassa” genovesa), y terminó convertida en un ícono porteño.

La historia apunta con nombre y apellido: Juan Banchero, hijo de genoveses, la creó en La Boca en algún momento entre fines del siglo XIX y la apertura de su pizzería en 1932; desde entonces, la fugazzeta se multiplicó por toda la ciudad y hoy es casi un idioma propio.

Y ahora sí: si lo que querés es comer fugazzeta en serio (de la que chorrea, pesa y deja servilletas como evidencia), estas son las paradas más rendidoras con direcciones y precios orientativos relevados en notas y cartas públicas recientes.

Dónde comer fugazzeta en CABA

1) Banchero: la cuna (y el mito bien amasado)

Si la fugazzeta tuviera acta de nacimiento, diría “La Boca”. Banchero es señalada como la casa donde se inventó la fugazzeta/fugazza con queso, con una historia que arranca con la inmigración genovesa y se consolida con la pizzería inaugurada en 1932.

Dónde: Av. Corrientes 1300 (ideal post-teatro) y el local histórico en Suárez 396 / Av. Almirante Brown al 1200.

Cuánto: para comer de parado , la porción de fugazzeta ronda desde $5.500 y la “combo” clásica (pizza + fainá + bebida) suele ubicarse en torno a $8.000–$9.000 , según elección.

Por qué ir: por tradición pura y por ese formato porteño que no negocia: barra, ritmo, porción contundente y servilleta en mano.

2) La Mezzetta: el exceso convertido en religión

En Villa Ortúzar, La Mezzetta funciona como un “templo” del queso: fundada en 1939, con la liturgia intacta (se come rápido, muchas veces de pie), es una de las paradas más citadas cuando se habla de fugazzeta rellena.

El secreto de La Mezzetta Foto: Instagram @foodnhearts

Dónde: Av. Álvarez Thomas 1321.

Cuánto: relevamientos de marzo 2026 la ubican con porción cerca de $4.000 y pizza completa alrededor de $31.500 (valores orientativos).

Dato histórico-gourmet: su fama se sostiene en una idea simple: masa alta + horneado potente + cebolla generosa. Y sí, es de esas porciones que parecen “una comida entera”.

3) El Imperio: Chacarita, provenzal y una porción que pega fuerte

Si te gusta la fugazzeta con personalidad, El Imperio suma un sello que muchos fanáticos remarcan: provenzal (ajo y perejil) integrada al sabor. Nació en 1947 y sigue siendo un punto de referencia sobre el final de Corrientes.

El Imperio, un clásico de Chacarita Foto: Propia

Dónde: Av. Corrientes 6899.

Cuánto: Canal 26 relevó porción cerca de $4.300 y pizza completa $35.500 (marzo 2026).

Ojo con la variación: una carta online publicada muestra porción de fugazzeta rellena en torno a $5.800 y pizza grande bastante más arriba ($57.000), lo que sugiere diferencias por actualización, tamaño o canal.

4) Güerrín: la avenida Corrientes en una sola mordida

Güerrín no es solo una pizzería: es un fenómeno social. Fundada en 1932, vive con filas, mostrador y salón como dos escenarios distintos para el mismo clásico al molde.

Güerrín, un clásico de Corrientes Foto: Güerrín

Dónde: Av. Corrientes 1368.

Cuánto: un relevamiento de enero 2026 ubicó la fugazzetta con queso (pizza grande) alrededor de $37.200 .

Dato extra: en su sitio mencionan reconocimiento internacional para su fugazzetta (rankings y listados del circuito foodie).

5) El Corte: la heredera moderna (con escuela Mezzetta)

Para cerrar con una joya de barrio: El Corte nació en 2010 de la mano de pizzeros formados en La Mezzetta y entró en la conversación grande por su fugazzeta potente.

Un imperdible de CABA Foto: Instagram @elcortepizzeria2010

Dónde: Av. de los Constituyentes 4454 (Villa Pueyrredón).

Cuánto: porción cerca de $3.500 y pizza completa alrededor de $26.000 (marzo 2026).

Por qué ir: porque es de esas pizzerías donde la gente va por recomendación, no por marketing. Y eso, en Buenos Aires, suele ser una señal fuerte.

Mini-guía histórica para contar en la mesa

Qué es : pizza de cebolla con queso, muchas veces rellena (dos masas con queso en el medio).

De dónde viene : cruce entre pizza napolitana y focaccia genovesa (“fugassa”).

Quién la inventó: la tradición ubica a Juan Banchero como creador, con Banchero como casa emblema desde 1932.

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