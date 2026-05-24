Frente norte Foto: Wikipedia

Si lo mirás apurado, el Obelisco es “la foto” de Buenos Aires. Pero si lo rodeás, es otra cosa: un mapa del tiempo. En sus cuatro caras, el monumento guarda cuatro momentos que explican por qué esta ciudad nació, cayó, se rearmó y terminó siendo capital.

Un monumento, cuatro capítulos: por qué el Obelisco “habla” cuando lo caminás

Hay símbolos que se miran. Y hay símbolos que se leen. El Obelisco, en plena Plaza de la República, donde se cruzan Corrientes y 9 de Julio, pertenece a la segunda categoría: es un “libro” vertical con cuatro tapas laterales.

La clave está abajo, en su base: cada cara recuerda un hecho histórico porteño. No es una frase romántica: está pensado así desde su origen. Y ese origen también tiene fecha, precisión y vértigo: empezó a levantarse el 20 de marzo de 1936 y se inauguró el 23 de mayo de 1936 a las 15 horas, con 157 obreros, un costo de 200.000 pesos y una rapidez que todavía sorprende.

1) Cara Sur (1536): la primera fundación de la Buenos Aires que nació y no pudo quedarse

En una de sus caras, el Obelisco recuerda el IV Centenario de la fundación por Pedro de Mendoza, fechada el 2 de febrero de 1536 (en números romanos). Ese dato no es menor: 1536 es el comienzo del relato porteño, pero también el inicio de una historia difícil.

Frente este Foto: Wikipedia

Según reconstrucciones históricas oficiales, el nombre “Buenos Aires” se usa desde aquel desembarco de Mendoza en el Río de la Plata, cuando se establece el “Puerto de Nuestra Señora Santa María del Buen Aire”. Y, a la vez, la propia historia institucional de la Ciudad recuerda que ese primer asentamiento terminó desapareciendo: la aldea sería destruida/abandonada en 1541 y, décadas después, refundada.

Dato para mirar distinto el presente: el Obelisco no solo celebra “la primera vez”; también nos recuerda que Buenos Aires, antes de ser metrópoli, fue ensayo, fragilidad y apuesta.

2) Cara Este (1580): la segunda fundación en el plano, el Cabildo y la ciudad que “queda”

La historia se corrige (y se consolida) en la otra cara: la que menciona la Segunda Fundación por Juan de Garay, el 11 de junio de 1580.

Frente sur Foto: Wikipedia

La Ciudad de Buenos Aires lo explica sin vueltas: Buenos Aires tuvo dos fundaciones; la primera en 1536 y la segunda en 1580, encabezada por Garay. Garay, llegado desde Asunción con una expedición, establece la Ciudad de la Santísima Trinidad y Puerto de Santa María del Buen Ayre, impulsa el reparto de tierras y sienta instituciones como el Cabildo.

Por qué importa hoy: esa segunda fundación no fue solo un acto ceremonial: fue la versión “urbanística” de Buenos Aires, el momento en que la ciudad empieza a pensarse como trama, autoridad y permanencia.

3) Cara Norte (1812): la bandera en San Nicolás y el gesto que unió cielo y calle

La cara más emotiva, para mí, es la que ancla una escena concreta: “En este sitio… fue izada por primera vez en la ciudad la Bandera Nacional el 23 de agosto de 1812” (otra vez, en números romanos).

Frente norte Foto: Wikipedia

¿Dónde pasó? En la torre de la Iglesia de San Nicolás de Bari, que estaba exactamente donde hoy se levanta el Obelisco. Y este dato suma una capa urbana impresionante: para abrir la traza moderna (Corrientes/9 de Julio) y consolidar la Plaza de la República, aquel templo terminó siendo demolido, después de un proceso conflictivo que incluyó un juicio y cuya última misa se celebró el 16 de agosto de 1931.

Lo que la inscripción nos grita bajito: Buenos Aires no “colgó” la bandera en un museo; la izó en altura, en plena ciudad viva. Ese lado del Obelisco funciona como un recordatorio de identidad pública: lo patrio a la vista de todos.

4) Cara Oeste (1880): Capital Federal, cuando la ciudad dejó de ser provincia y pasó a ser Nación

La cuarta cara es, quizás, la más política (en el sentido histórico, no partidario): habla de la Capital Federal y fija dos marcas institucionales: la Ley dictada por el Congreso Nacional el 20 de septiembre de 1880, y el decreto del 6 de diciembre de 1880, con referencias a autoridades de la época.

Frente oeste Foto: Wikipedia

Ese 20 de septiembre, el Congreso sanciona la Ley 1029, que declara Capital de la República al municipio de la Ciudad de Buenos Aires. Y el proceso fue largo, polémico y atravesó conflictos de todo el siglo XIX, vinculados a la llamada “Cuestión Capital”, donde se mezclaban jurisdicción, aduana, puerto y el equilibrio de poder entre Buenos Aires y las provincias.

Lo que queda grabado en piedra: no es solo un cambio de nombre administrativo. Es el punto en que Buenos Aires se convierte formalmente en el centro institucional del país, con todo lo que eso implicó y todavía implica.

Por qué el Obelisco es “moderno” y aun así está hecho de memoria

El Obelisco no nació antiguo: nació moderno. Fue obra del arquitecto Alberto Prebisch, impulsada en el marco de un plan de modernización urbana que incluía ensanches, aperturas y la creación de la Plaza de la República. Incluso el turismo oficial recuerda una inspiración internacional: Prebisch miró la tradición de obeliscos (como el de Lúxor en París) para pensar el símbolo porteño.

El Obelisco cumple 90 años Foto: buenosaires.gob

Y hay detalles que lo vuelven casi un pequeño mito de ingeniería: mide 67,5 metros, tiene una sola puerta de ingreso y una escalera interna de 206 escalones con 7 descansos hasta el mirador superior. Días después de inaugurarlo, vecinos sintieron temblores y creyeron que podía caer: había sido un terremoto en San Luis el que se percibió a distancia.

Una caminata corta para entender una ciudad enorme

La próxima vez que pases por Corrientes y 9 de Julio, probá esto: no lo mires de frente. Rodealo. Porque cada lado te devuelve una Buenos Aires distinta: la que nació en 1536, la que se ordenó en 1580, la que izó bandera en 1812 y la que se volvió capital en 1880.

Y ahí, recién ahí, el Obelisco deja de ser “postal” y se convierte en lo que siempre fue: una línea del tiempo plantada en el centro de la calle.