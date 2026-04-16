Cómo hacer las mejores hamburguesas vegetarianas para freezar: receta fácil con solo 5 ingredientes
Preparar hamburguesas vegetarianas caseras es la solución ideal para organizar tus comidas semanales. Con solo cinco ingredientes, esta receta económica permite obtener una opción nutritiva y cargada de fibra.
Si querés sumar una opción más a tu menú semanal saludable, la siguiente receta es para vos: hamburguesas vegetarianas. Tomá nota de todos los detalles porque con esta preparación vas a poder llenar tu freezer y tenerlas listas para salvar cualquier almuerzo o cena de la semana.
Para los que adoran las legumbres y las verduras, esta receta es fácil, económica y muy rica. Lo mejor es que si hacés en cantidad, podés guardarlas en el congelador, solo vas a necesitar los separadores plásticos para que se conserven a la perfección tus hamburguesas vegetarianas.
Las hamburguesas veggie son un complemento ideal para incorporar más fibra y vitaminas. Esta preparación lleva zanahoria y zucchini, que aportan sabor, humedad y color. En caso de no tener zanahoria, se puede reemplazar por zapallo.
- Tip clave: lo mejor es utilizar el rallador para que quede bien finita la verdura. Además, ayuda a quitarle la humedad excedente.
Esta receta es fácil de realizar, a la hora de la cocción podemos resolverlo en una sartén o con el horno. No necesitaremos aceite, simplemente elegir elementos antiadherentes para una cocción perfecta. Si tenés una espátula, será más fácil para darlas vuelta y cocinarlas a la perfección de ambos lados.
En el caso de que veas que la mezcla de las hamburguesas tiene mucho líquido, podemos agregarle un poco de pan rallado. La mezcla casera de esta receta debe ser fácil de moldear, por eso hay que cuidar el exceso de líquido al incorporar las verduras ralladas.
Ingredientes para preparar las hamburguesas vegetarianas
Rinde para 6 medallones (salen 8 unidades si las preparas más finas)
- 200 gramos de Lentejas cocidas
- 100 gramos de Zanahoria rallada
- 70 gramos de Zucchini rallado
- 2 huevos
- 1 taza de Pan rallado
- Condimentos: provenzal, pimentón, sal y pimienta
Paso a paso: cómo hacer hamburguesas vegetarianas
- Separar los ingredientes y lavar las verduras crudas.
- Con el lado más finito, rallar la zanahoria y el zucchini. Con la ayuda de un colador, presionar las verduras para quitarle el exceso de líquido.
- En un bowl, colocamos las lentejas sin el líquido (si no son de lata, hay que cocinarlas previamente). Luego reservar la cantidad indicada.
- En otro bowl, colocar los huevos, las lentejas y con la ayuda de una mixer procesar una mitad.
- Agregar las verduras y el pan rallado. Revisar la cantidad de líquido que tiene la mezcla.
- Sazonar con pimentón, provenzal, sal y pimienta.
- Con un molde y un separador vamos armando las hamburguesas. Llevamos a la heladera o las colocamos en un recipiente hermético (rotulado) y las dejamos en el congelador.