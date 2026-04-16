Con esta receta incorporar las legumbres es más fácil. Foto: Generada con Gemini IA

Si querés sumar una opción más a tu menú semanal saludable, la siguiente receta es para vos: hamburguesas vegetarianas. Tomá nota de todos los detalles porque con esta preparación vas a poder llenar tu freezer y tenerlas listas para salvar cualquier almuerzo o cena de la semana.

Para los que adoran las legumbres y las verduras, esta receta es fácil, económica y muy rica. Lo mejor es que si hacés en cantidad, podés guardarlas en el congelador, solo vas a necesitar los separadores plásticos para que se conserven a la perfección tus hamburguesas vegetarianas.

Las hamburguesas veggie son un complemento ideal para incorporar más fibra y vitaminas. Esta preparación lleva zanahoria y zucchini, que aportan sabor, humedad y color. En caso de no tener zanahoria, se puede reemplazar por zapallo.

Tip clave : lo mejor es utilizar el rallador para que quede bien finita la verdura. Además, ayuda a quitarle la humedad excedente.

Una receta súper fácil para comer más lentejas Foto: Imagen creada con Gemini IA

Esta receta es fácil de realizar, a la hora de la cocción podemos resolverlo en una sartén o con el horno. No necesitaremos aceite, simplemente elegir elementos antiadherentes para una cocción perfecta. Si tenés una espátula, será más fácil para darlas vuelta y cocinarlas a la perfección de ambos lados.

En el caso de que veas que la mezcla de las hamburguesas tiene mucho líquido, podemos agregarle un poco de pan rallado. La mezcla casera de esta receta debe ser fácil de moldear, por eso hay que cuidar el exceso de líquido al incorporar las verduras ralladas.

Ingredientes para preparar las hamburguesas vegetarianas

Rinde para 6 medallones (salen 8 unidades si las preparas más finas)

200 gramos de Lentejas cocidas

100 gramos de Zanahoria rallada

70 gramos de Zucchini rallado

2 huevos

1 taza de Pan rallado

Condimentos: provenzal, pimentón, sal y pimienta

Una receta ideal para tener lista en el freezer. Foto: Ph Freepik

Paso a paso: cómo hacer hamburguesas vegetarianas