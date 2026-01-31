La aplicación furor que permite comprar en cuotas sin interés con débito. Foto: Unsplash.

Comprar en cuotas sin tarjeta de crédito ya no es imposible. En medio de un contexto donde cada vez más personas buscan alternativas para financiar consumos sin endeudarse, GOcuotas se convirtió en una de las aplicaciones más usadas para pagar en cuotas sin interés usando tarjeta de débito o billeteras virtuales.

La plataforma permite dividir compras en 2, 3 o hasta 4 cuotas, tanto en locales físicos como en tiendas online, y ya está disponible en más de 300.000 comercios en todo el país.

Cómo funciona GOcuotas

El sistema es simple y no tiene costos de mantenimiento. Para empezar, solo hay que crear una cuenta gratuita y agregar una tarjeta de débito o prepaga. GOcuotas acepta tarjetas de todos los bancos y billeteras virtuales como Mercado Pago, Ualá, Naranja X, Brubank, Lemon, entre otras.

GOcuotas, la aplicación que permite pagar en cuotas con tarjeta de debito. Foto: GOcuotas.

El paso a paso es rápido:

Crear la cuenta en segundos y sin costo. Elegir un comercio adherido, online o presencial. Comprar y pagar en cuotas sin interés con débito.

En qué comercios se puede usar

GOcuotas está disponible en una enorme variedad de rubros. Entre los comercios más conocidos se encuentran casas de indumentaria, calzado, tecnología, electrodomésticos, ópticas, ferreterías, gimnasios y locales de artículos para el hogar, además de cientos de tiendas online y cadenas locales en todo el país. Se puede conocer el listado completo haciendo click aquí.

Cómo comprar en un local físico

Para compras presenciales, el proceso es igual de sencillo:

Te acercás al comercio con tu DNI, celular y tarjeta de débito a tu nombre .

Realizás la compra y pagás la primera cuota en el momento .

Recibís un mail con el detalle de las cuotas y las fechas de pago.

GOcuotas, la aplicación que permite pagar en cuotas con tarjeta de debito. Foto: GOcuotas.

Cómo comprar online con GOcuotas

En tiendas online, el procedimiento es similar:

Elegís el producto que querés comprar.

Seleccionás GOcuotas como medio de pago.

Pagás la primera cuota y las siguientes se debitan automáticamente en los meses siguientes, según el plan elegido.

Si el comercio no muestra GOcuotas como opción de pago, se puede solicitar un link de pago para completar la compra.

Cómo funciona el límite de compra

Uno de los puntos clave es el límite disponible, que corresponde al monto total de la compra, no al valor de la primera cuota.Por ejemplo, si una compra cuesta $20.000 en 4 cuotas, necesitás:

$20.000 de límite disponible en GOcuotas.

$5.000 de saldo en tu tarjeta de débito para pagar la primera cuota.

El límite se define de manera automática según:

Historial crediticio

Comportamiento de pago

Uso de la plataforma

No se puede aumentar manualmente, pero puede crecer con el tiempo si se pagan las cuotas en término o se adelantan pagos.

GOcuotas, la aplicación que permite pagar en cuotas con tarjeta de debito. Foto: GOcuotas.

Dónde ver el límite disponible

Desde la cuenta de GOcuotas se puede consultar en todo momento:

El límite disponible

Las compras activas que lo están utilizando

Antes de confirmar una compra, el sistema muestra claramente las opciones de cuotas disponibles, que pueden variar según el comercio.

Es importante destacar que GOcuotas no vende productos ni servicios. La plataforma actúa como intermediaria: le paga al comercio de forma anticipada y luego gestiona el cobro de las cuotas al comprador.

Además, al registrar una tarjeta, el sistema realiza un cargo menor a $200 para validar los datos, que se reintegra automáticamente.