Consejos para comprar a la hora de ir a pescar Foto: gualeguaychu.gov

Junio no es un mes más para el pescador argentino: es el momento en que muchos ámbitos empiezan a mostrar una transición muy interesante entre cantidad, calidad y especies más propias del frío. El informe de Weekend remarca que en esta época aparecen mejores tamaños de pejerrey en varios escenarios, que el Río de la Plata atraviesa un gran momento embarcado y que el Paraná, el Guazú y algunos puntos del sur se consolidan como alternativas muy firmes para una salida corta o un viaje más ambicioso.

A partir de ese panorama, recortamos la guía extensa a 10 destinos concretos y armamos una nota original, práctica y fácil de escanear: qué podés esperar en cada lugar, dónde queda y cómo llegar sin perder tiempo entre mapas y referencias dispersas.

1) Albufera de Mar Chiquita, Buenos Aires

Ubicación: Balneario Parque Mar Chiquita, partido de Mar Chiquita, sobre la Ruta Provincial 11 y a pocos kilómetros al norte de Mar del Plata. La municipalidad destaca que la villa está en el km 483 de la RP11 y que su gran emblema es la albufera, única en la Argentina.

Qué se pesca en junio: según Weekend, acá el pejerrey sigue siendo el gran protagonista, con servicios y guías activos incluso cuando la semana viene irregular.

Cómo llegar: desde CABA, una de las variantes más usadas es bajar por Autovía 2, empalmar hacia la costa y luego tomar la RP11; también se llega directo desde Mar del Plata por la misma ruta hacia el norte.

2) Bahía San Blas, Buenos Aires

Ubicación: está en la Isla del Jabalí, dentro del partido de Patagones, a unos 100 km de Carmen de Patagones, dentro de una reserva natural de uso múltiple.

Qué se pesca en junio: el relevamiento marca que, aun con mar movido en parte de la semana, mejoró el pejerrey hacia Punta Rubia y también aparecieron panzón, róbalos y pescadillas cerca del pueblo.

Cómo llegar: la referencia clave es ir primero hasta Carmen de Patagones y desde allí continuar hacia el balneario, un clásico “paraíso del pescador” del sur bonaerense.

3) Claromecó, Buenos Aires

Ubicación: pertenece al partido de Tres Arroyos y es uno de los clásicos costeros del sur bonaerense.

Qué se pesca en junio: Weekend lo marca como un punto donde el pejerrey escardón desde la costa está con altibajos, pero sigue siendo una plaza a seguir, especialmente cuando acompaña el clima y se puede trabajar bien con línea quebrada.

Cuando cae el sol, Claromecó mantiene su esencia calma Foto: Instagram @claromecoarg

Cómo llegar: desde Buenos Aires, una de las trazas habituales es por Ruta 3 hasta Tres Arroyos, luego Ruta 228 y finalmente Ruta Provincial 73 los últimos kilómetros hasta la villa.

4) Mar del Plata, Buenos Aires

Ubicación: cabecera del partido de General Pueyrredon, con múltiples accesos terrestres, ferroviarios y aéreos.

Qué se pesca en junio: en escolleras y reparos, Weekend reportó escardones, momentos de pique firme, alguna anchoa y pescadillolas, mientras que embarcado la ciudad puede regalar salmones, chernias, meros y besugos cuando el mar se acomoda. [

Cómo llegar: la forma más elegida sigue siendo la Ruta 2 desde Buenos Aires; además hay tren, micros de larga distancia y vuelos al aeropuerto local.

5) Miramar, Buenos Aires

Ubicación: sobre la costa del partido de General Alvarado, al sur de Mar del Plata. El sitio oficial local remarca su perfil de ciudad costera con fuerte oferta de playa, pesca y actividades náuticas.

Qué se pesca en junio: el informe semanal señala que volvieron a darse buenos resultados con escardones en puntos como Rocas Negras y también en el muelle, con variada apareciendo de a momentos.

Cómo llegar: se arriba por las rutas costeras o por los accesos clásicos del sudeste bonaerense; desde la web local, la ciudad ofrece una sección específica de “cómo llegar” para organizar la entrada.

6) Berisso / Isla Paulino, Buenos Aires

Ubicación: la Isla Paulino está frente a Berisso, sobre el Río de la Plata, y es una escapada corta pero muy pescadora para el área metropolitana.

Qué se pesca en junio: para la zona de Berisso, Weekend destacó un momento con 30 a 50 pejerreyes por lancha en algunas jornadas, con ejemplares que pueden ir de 700 gramos a 1 kilo, y en la escollera de Isla Paulino también se menciona buen rinde del flecha de plata.

Isla Paulino. Foto: pueblitos.com.ar

Cómo llegar: el acceso más práctico es ir hasta el embarcadero de Berisso y tomar la lancha colectiva; el cruce por el Río Santiago demora unos 20 minutos.

7) Paraná Guazú, frontera Buenos Aires–Entre Ríos

Ubicación: este gran brazo del delta se articula en torno al Complejo Zárate–Brazo Largo, que cruza el Paraná de las Palmas y el Paraná Guazú por la Ruta Nacional 12.

Qué se pesca en junio: Weekend remarca que ya arrancó el pique en el Guazú, tanto embarcado como desde muelles y costas, con pejerreyes que irán afirmándose con el correr de los días.

Cómo llegar: desde CABA se toma el eje Ruta 9 / Zárate / RN12 / Complejo Zárate–Brazo Largo; varios recreos y campings de la zona tienen acceso señalizado desde el corredor principal.

8) San Pedro, Buenos Aires

Ubicación: ciudad ribereña sobre el Paraná, a unos 165 km de Buenos Aires, muy buscada para escapadas rápidas.

Qué se pesca en junio: el informe de Weekend señala que siguen firmes las tarariras con artificiales, que se sostiene la chance de algún dorado y que la variada de piel continúa muy presente.

San Pedro. Fotos: Turismo San Pedro.

Cómo llegar: el acceso principal es por Ruta Nacional 9 (Panamericana), con ingreso a la ciudad en el tramo final; también hay micros y otras alternativas de transporte.

9) Esquina, Corrientes

Ubicación: al sur de Corrientes, donde el río Corriente desemboca en el Paraná, uno de los puntos más emblemáticos del litoral pesquero.

Qué se pesca en junio: Weekend indicó un leve repunte para el dorado con bait y carnada en zonas más limpias, además de la presencia de algún surubí en el área.

Cómo llegar: el acceso terrestre se hace por la Ruta Nacional 12 y rutas provinciales que conectan con otras ciudades del corredor litoraleño.

10) Comodoro Rivadavia, Chubut

Ubicación: gran ciudad costera de Chubut, en plena Patagonia atlántica, con acceso principal por Ruta Nacional 3 y también por vía aérea.

Qué se pesca en junio: el relevamiento de Weekend la menciona en la antesala de su gran fiesta provincial del róbalo, con muy buena pesca de esa especie y además peje firme.

Cómo llegar: desde el norte o desde el sur se entra por RN3, mientras que el Aeropuerto General Mosconi la conecta con otras ciudades del país.

Por qué estos 10 destinos son los más atractivos para una salida de junio

La gran ventaja de esta selección es que mezcla escapadas cercanas, como Berisso, San Pedro o Paraná Guazú, con plazas de viaje más largo pero muy tentadoras como Esquina, San Blas o Comodoro Rivadavia. Además, el patrón general del mes es claro: pejerrey en ascenso en muchos puntos, buena respuesta del litoral y opciones firmes en el mar cuando el clima se acomoda.

Si querés explotar el interés de junio con una nota pensada para clic alto, el enfoque ganador es este: lista corta, lenguaje concreto, promesa clara en el título y mucha utilidad en cada bloque. Y eso es justamente lo que busca esta versión: que el lector entre, escanee rápido, encuentre el dato práctico y sienta ganas de guardar la nota para su próxima salida.