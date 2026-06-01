La AUH con Discapacidad tendrá un aumento del 2,58% en junio y alcanzará un monto total de $471.915 por hijo. Foto: ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó una actualización en una de las prestaciones más importantes destinadas a familias con hijos. A partir de junio 2026, la Asignación Universal por Hijo (AUH) con Discapacidad tendrá un incremento del 2,58%, en línea con la fórmula de movilidad vigente, lo que elevará el monto total de la prestación a $471.915 por cada hijo alcanzado por el beneficio.

Además del aumento, los titulares podrán acceder a complementos alimentarios que incrementan significativamente el ingreso mensual, entre ellos la Prestación Alimentar y el Complemento Leche, programas destinados a garantizar una mejor nutrición para niños y embarazadas.

ANSES continuará abonando el 80% de la prestación de forma mensual y retendrá el 20% restante hasta la presentación de la Libreta AUH. Foto: ANSES

AUH con Discapacidad: cuánto se cobra en junio 2026

Con el ajuste aplicado para junio, la AUH con Discapacidad pasará a tener un valor bruto de $471.915 por hijo. Sin embargo, ANSES mantiene el mecanismo habitual de liquidación, por el cual se abona mensualmente el 80% del monto total y se retiene el 20% restante hasta que el beneficiario presente la Libreta de Asignación Universal.

De esta manera, durante junio los titulares percibirán:

Monto total de la prestación: $471.915.

Pago mensual directo (80%): $377.532.

Monto retenido (20%): $94.383.

La suma retenida se acumula y se cobra posteriormente cuando se acredita el cumplimiento de los controles de salud, vacunación y asistencia escolar exigidos por el organismo.

Este sistema busca garantizar que los niños y adolescentes beneficiarios accedan a derechos esenciales vinculados con la educación y la salud.

Los beneficiarios también podrán recibir la Prestación Alimentar, cuyos montos varían según la composición del grupo familiar. Foto: Archivo.

¿Qué extras pueden cobrar los beneficiarios?

Además del monto principal de la AUH con Discapacidad, muchas familias reciben otros beneficios complementarios que se acreditan automáticamente junto con la prestación.

Uno de ellos es la Prestación Alimentar, una asistencia económica destinada a facilitar el acceso a alimentos y contribuir a la cobertura de la canasta básica.

Los montos vigentes son:

Personas que cobran la Asignación por Embarazo: $72.250.

Familias con un hijo: $72.250.

Familias con dos hijos: $113.299.

Familias con tres o más hijos: $149.425.

Estos importes continúan vigentes durante junio y representan un ingreso adicional importante para miles de hogares en todo el país.

Los extras, como la Tarjeta Alimentar, se acreditan automáticamente junto con la asignación, siempre que los titulares cumplan con los requisitos establecidos por ANSES. Foto: mdssde.gob.ar

Complemento Leche ANSES: cuánto aumenta en junio 2026

Otro beneficio que seguirá vigente es el Complemento Leche, una prestación destinada a embarazadas y familias con niños de hasta tres años de edad. Tras el incremento del 2,58% aplicado este mes, el monto alcanzará los $54.664.

El objetivo de este programa es garantizar el acceso a leche y otros alimentos esenciales durante las primeras etapas del desarrollo infantil, consideradas fundamentales para el crecimiento y la salud.

Cómo acceder a los beneficios de ANSES

Tanto la Prestación Alimentar como el Complemento Leche se acreditan de manera automática a quienes cumplen los requisitos establecidos por ANSES. Atención a este dato clave: no es necesario realizar trámites adicionales para cobrarlos. El beneficio se asigna mediante el cruce de datos entre ANSES y AFIP, y se deposita directamente junto con tu asignación.

El Complemento Leche registrará un incremento este mes y llegará a $54.664 para embarazadas y familias con niños pequeños. Foto: ANSES.

No obstante, el organismo recomienda mantener actualizada toda la información personal y del grupo familiar a través de Mi ANSES, ya que cualquier inconsistencia en los datos podría afectar la liquidación de los beneficios.

Con estos incrementos y complementos, las familias que perciben la AUH con Discapacidad podrán acceder en junio a ingresos que superan ampliamente el monto de la asignación principal, fortaleciendo la asistencia económica destinada a los sectores más vulnerables y a los hogares que afrontan gastos adicionales vinculados al cuidado de personas con discapacidad.