El requisito obligatorio para acceder al monto máximo de los créditos para jubilados y pensionados

Créditos para jubilados. Foto: Foto generada con IA Canal 26

El Banco de la Nación Argentina lanzó una línea de créditos personales destinada a jubilados y pensionados que perciben sus haberes a través de la entidad, con montos de hasta $50.000.000 y plazos de financiación de hasta 72 meses. La propuesta apunta a ampliar el acceso al crédito para adultos mayores mediante un sistema de gestión completamente digital y con acreditación en pesos para libre destino.

Según informó el banco, el monto máximo que puede solicitar cada beneficiario estará condicionado a que la cuota mensual no supere el 35% de los ingresos netos del solicitante. De esta manera, una persona que cobre un haber mensual de $300.000 podrá asumir cuotas de hasta $105.000, aunque el valor final dependerá del plazo elegido y del sistema de pago seleccionado.

Cuál es el requisito obligatorio para solicitar el monto máximo de los créditos de Banco Nación y quienes pueden acceder

La línea está dirigida exclusivamente a jubilados y pensionados regulares que cobren sus haberes mediante una cuenta del BNA. En cambio, quedan excluidos quienes perciban pensiones no contributivas, asistenciales, graciables o derivadas de leyes especiales, incluso cuando esos pagos sean liquidados por Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

La línea está dirigida a jubilados y pensionados regulares que cobren sus haberes mediante una cuenta del BNA. Foto: NA (Damián Dopacio)

El monto mínimo habilitado para solicitar es de $100.000 y los préstamos pueden destinarse a cualquier finalidad. La entidad precisó que existen dos modalidades de descuento de cuotas. Para plazos de hasta 36 meses, los usuarios pueden optar por el aplicativo e@descuentos, un sistema que permite debitar automáticamente las cuotas desde el recibo previsional sin límite de edad.

En tanto, para operaciones de hasta 72 meses, el descuento puede realizarse directamente desde la cuenta bancaria asociada al cobro de haberes, también sin restricciones etarias.

Cómo funciona el sistema e@descuentos de ANSES

En términos técnicos, el sistema e@descuentos funciona como una herramienta informática autorizada por ANSES que habilita a entidades financieras, mutuales y cooperativas a descontar las cuotas del préstamo directamente del recibo de jubilación o pensión mediante un código específico de descuento.

El monto mínimo habilitado para solicitar es de $100.000 y los préstamos pueden destinarse a cualquier finalidad. Foto: NA (Damián Dopacio)

El Banco Nación explicó además que los créditos se otorgan “a sola firma” y se instrumentan mediante pagaré. Las cuotas se amortizan principalmente bajo el sistema francés, con pagos mensuales, consecutivos y automáticos. En el caso del aplicativo e@descuentos, el débito impacta directamente sobre el recibo previsional, mientras que en la modalidad tradicional se descuenta de la caja de ahorro vinculada al beneficio.

Respecto de las condiciones financieras, la entidad ejemplificó que un préstamo de $2.000.000 a 72 meses bajo modalidad de débito en cuenta contempla una tasa nominal anual (TNA) fija del 56% y una tasa efectiva anual (TEA) del 72,92%. A su vez, el costo financiero total (CFT) asciende al 67,77% en TNA y al 93,32% en TEA, valores que incluyen capital, intereses e IVA sobre los intereses.

Guía fácil: cómo pedir el crédito para jubilados y pensionados desde la app BNA+

El trámite puede realizarse íntegramente desde la aplicación BNA+. Para iniciar la solicitud, el usuario debe ingresar a la sección “Tu Banco”, seleccionar la opción “Préstamos” y luego pulsar el símbolo “+”. Posteriormente, deberá indicar el monto deseado, el destino y la cantidad de cuotas antes de validar la operación.

Las cuotas se amortizan principalmente bajo el sistema francés, con pagos mensuales, consecutivos y automáticos. Foto: NA (Mariano Sánchez)

El sistema permite obtener una preaprobación en pocos minutos y evita la necesidad de concurrir físicamente a una sucursal. Desde la entidad destacaron que el esquema digital busca agilizar el acceso al financiamiento y simplificar los trámites para los adultos mayores, especialmente para quienes viven lejos de las sucursales o presentan dificultades de movilidad.

Además, el banco recordó que dispone de simuladores online para calcular el valor estimado de las cuotas antes de avanzar con la contratación del crédito. El límite máximo de $50.000.000, señalaron desde la entidad, permite financiar gastos significativos y adaptarse a distintas necesidades de los beneficiarios.