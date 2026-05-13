El guiso de lentejas no falla en los días de frío:

El guiso de lentejas que no falla en los días de frío.

Cuando bajan las temperaturas, hay recetas que vuelven automáticamente a la mesa. El guiso de lentejas es una de ellas. No solo porque ayuda a entrar en calor, sino también porque combina todo lo que se busca en una comida de invierno: sabor intenso, ingredientes simples y esa sensación de plato casero que invita a repetir.

Además de ser rendidor y nutritivo, tiene algo especial: cada familia suele tener su propia versión. Algunos lo preparan más caldoso, otros prefieren una textura espesa y contundente. También están quienes le agregan más verduras, panceta o chorizo para potenciar el sabor. Lo cierto es que, más allá de las variantes, sigue siendo uno de los clásicos indiscutidos de la cocina argentina durante el otoño y el invierno.

En los últimos años, el guiso volvió a ganar protagonismo en restaurantes y bodegones que recuperan recetas tradicionales y técnicas de cocción lenta. En ese contexto, el equipo de cocina de Desarmadero compartió una versión bien casera, ideal para preparar en casa y disfrutar en una reunión familiar o con amigos.

Guiso de lentejas. Foto: Alicante

La combinación de lentejas, vegetales, vino tinto y carnes ahumadas logra un resultado intenso y reconfortante. El secreto está en cocinar todo a fuego bajo para que los sabores se integren de a poco y el caldo tome cuerpo.

Otro punto importante es el uso de condimentos clásicos como el laurel, el pimentón y el ají molido, que aportan profundidad y ese aroma típico de los guisos de invierno. El vino tinto también juega un papel clave porque ayuda a realzar los sabores y le da más carácter a la preparación.

Las lentejas, además, son una excelente fuente de proteínas vegetales, fibra y hierro, por lo que este plato no solo resulta sabroso sino también muy completo desde lo nutricional. Por eso suele ser una de las recetas más elegidas para cocinar en cantidad y guardar para varios días: incluso, muchas personas aseguran que el guiso queda todavía más rico al día siguiente.

Guiso de lentejas. Foto: Pexels.

Aunque requiere algo de tiempo de cocción y planificación previa por el remojo de las lentejas, la preparación en sí es sencilla y no demanda técnicas complicadas. La clave está en respetar los tiempos para lograr que todos los ingredientes queden tiernos y bien integrados.

Receta para preparar el guiso de lentejas estilo casero

Ingredientes

500 gramos de lentejas

150 gramos de panceta ahumada

2 chorizos colorados

300 gramos de paleta

3 cebollas

3 zanahorias

2 puerros

3 dientes de ajo

4 papas

300 cc de vino tinto

2 litros de caldo de verduras

Perejil a gusto

Laurel a gusto

Ají molido a gusto

Sal y pimienta

Orégano seco

Pimentón dulce

Paso a Paso

Primero, dejar las lentejas en remojo durante 24 horas. Después escurrirlas y reservar. Cortar el chorizo colorado en cubos pequeños y hervirlo unos minutos para quitar parte de la grasa. Reservar. En una olla grande, dorar la panceta y luego incorporar el ajo, las cebollas, el puerro y las zanahorias picadas. Cocinar hasta que las verduras estén tiernas. Agregar el chorizo y la paleta cortada en cubos. Cocinar unos minutos más y sumar el vino tinto. Dejar reducir hasta que se evapore el alcohol. Incorporar las lentejas, el caldo y los condimentos. Cocinar a fuego bajo durante aproximadamente 30 minutos. Por último, agregar las papas en cubos y continuar la cocción hasta que estén tiernas y el guiso tenga una textura espesa y cremosa. Servir bien caliente y, si se quiere, terminar con perejil fresco picado por encima.

En tiempos donde las comidas rápidas ganan cada vez más espacio, recetas como el guiso de lentejas siguen demostrando por qué nunca pasan de moda. Con ingredientes simples, mucho sabor y una cocción que invita a bajar el ritmo, este clásico de invierno mantiene intacto su lugar en las mesas argentinas. Ideal para compartir, repetir al día siguiente y disfrutar bien caliente mientras afuera baja la temperatura.