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Día de la Raza: memoria, identidad y reconocimiento de los pueblos originarios

En 1492, la expedición encabezada por Cristóbal Colón inició un contacto permanente entre Europa y América que transformaría a ambos continentes

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Cada 12 de octubre volvemos a un acontecimiento que cambió la historia. En 1492, la expedición encabezada por Cristóbal Colón inició un contacto permanente entre Europa y América que transformaría a ambos continentes.

Aquel encuentro dio paso a un proceso complejo, atravesado por intercambios culturales, económicos y sociales, pero también por la conquista, la violencia y el sometimiento de los pueblos originarios. Por eso, la fecha invita a revisar el pasado y a reconocer las consecuencias que tuvo la llegada de los europeos sobre las comunidades que habitaban el continente.

En la actualidad, el 12 de octubre busca promover el respeto por la diversidad cultural y valorar las identidades, lenguas y tradiciones que conviven en nuestra sociedad. Más que una celebración, es una oportunidad para reflexionar sobre la historia, reconocer los derechos de los pueblos originarios y construir una convivencia basada en el diálogo y la igualdad.

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