Empezó el traslado de 1.500 presos de Devoto a la nueva cárcel de Marcos Paz: cómo es el megaoperativo

Traslado de presos de la cárcel de Devoto a Marcos Paz. Foto: Ministerio de Seguridad de la Nación

El traslado de los aproximadamente 1.500 internos alojados en la cárcel de Villa Devoto hacia el nuevo establecimiento penitenciario de Marcos Paz comenzó este domingo 11 de octubre. El operativo se desarrollará en distintas etapas y contará con la participación coordinada de fuerzas de seguridad federales, porteñas y bonaerenses.

La mudanza se puso en marcha después de que la Nación y la Ciudad de Buenos Aires firmaran, el jueves 8 de octubre, el acta de recepción provisoria del Complejo Penitenciario Federal VIII. El documento habilitó formalmente el avance de los preparativos para desocupar el penal de Devoto y trasladar a su población al nuevo establecimiento ubicado en la provincia de Buenos Aires.

Para concretar el procedimiento, el Ministerio de Seguridad Nacional dispuso la creación de un Comando Unificado Federal. El organismo reúne al Servicio Penitenciario Federal y a las fuerzas federales, con la coordinación del director nacional del SPF. El dispositivo también contempla la colaboración de las autoridades de seguridad de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires.

Empezó el traslado de 1.500 presos de Devoto a la nueva cárcel de Marcos Paz. Video: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Cómo será el traslado de los internos de Devoto

El operativo se realiza de forma gradual y progresiva. Antes de cada movimiento se evaluará el perfil criminológico de los detenidos, los posibles riesgos durante el recorrido y los mecanismos de respuesta ante eventuales contingencias. La intención oficial es mantener el control y la seguridad durante todas las etapas, tanto dentro de los establecimientos como en los trayectos hacia Marcos Paz.

El nuevo complejo cuenta con cuatro unidades de alojamiento de máxima seguridad y dispone de 2.232 plazas. Las instalaciones fueron diseñadas con pabellones diferenciados e incluyen espacios destinados a la educación, talleres laborales, actividades deportivas, atención médica, odontológica y psicológica.

La construcción del establecimiento comenzó en 2018, pero atravesó demoras y permaneció paralizada durante varios años. Según la información difundida, las obras fueron reactivadas en diciembre de 2024 para completar la infraestructura necesaria y concretar una mudanza que había sido anunciada reiteradamente.

Traslado de presos de la cárcel de Devoto a Marcos Paz. Foto: Ministerio de Seguridad de la Nación

Qué pasará cuando se vacíe la cárcel de Devoto

Una vez finalizado el traslado de los internos de Villa Devoto, el plan prevé llevar a Marcos Paz a otros 350 detenidos que actualmente permanecen en comisarías y alcaidías de la Policía de la Ciudad. Se trata de personas que se encuentran a disposición de la Justicia nacional.

El cierre del penal de Devoto constituye un reclamo histórico de los vecinos del barrio y permitirá liberar un predio ubicado en una zona densamente poblada de la Ciudad de Buenos Aires. La cárcel funciona sobre una superficie limitada y durante años fue cuestionada por sus condiciones edilicias y su capacidad de alojamiento.

El inicio de la mudanza representa así un paso decisivo para completar la desocupación del establecimiento porteño y reorganizar parte del sistema penitenciario federal. Sin embargo, el procedimiento demandará tiempo debido a la cantidad de internos y a los controles necesarios para garantizar que cada traslado se desarrolle de manera segura.