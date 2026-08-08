Día Internacional del Gato: por qué se celebra, cómo cuidarlos y cuáles son las enfermedades más comunes

Mascota; gato; animal. Foto: Grok AI.

Cada 8 de agosto se celebra el Día Internacional del Gato, una fecha dedicada a reconocer a uno de los animales de compañía más populares del mundo y, al mismo tiempo, promover la tenencia responsable. Esta jornada sirve para recordar que los gatos también necesitan controles veterinarios y una alimentación adecuada para mantenerse siempre saludable.

Y aunque mucha gente considera que los gatos son animales independientes, lo cierto es que necesitan cuidados en todas las etapas de su vida: desde la vacunación hasta la prevención de parásitos y observar los cambios de comportamiento, todo es importante para captar las señales correctas y llegar a tiempo a salvar su vida.

Día del Gato Foto: Freepik.

¿Por qué se celebra el Día Internacional del Gato?

El 8 de agosto fue establecido como Día Internacional del Gato por el International Fund for Animal Welfare (IFAW) junto con otras organizaciones vinculadas al bienestar animal. La fecha busca generar conciencia sobre las necesidades de los felinos y promover acciones destinadas a mejorar su calidad de vida.

La elección de agosto también está relacionada con la época del año en la que, en el hemisferio norte, los gatos se encuentran en uno de sus períodos de mayor actividad reproductiva. Sin embargo, existe otra fecha dedicada a estos animales. El 20 de febrero también es conocido internacionalmente como Día del Gato, mientras que el 29 de octubre es otra jornada de concientización que tiene especial presencia en Estados Unidos.

Gato; mascota; animal. Foto: Freepik.

Cómo cuidar a un gato para que tenga una vida saludable

Los cuidados de un gato deben adaptarse a su edad, estado de salud, alimentación y estilo de vida. Uno de los primeros aspectos que se deben tener en cuenta es realizar controles veterinarios periódicos, incluso cuando el animal parece estar completamente sano.

La vacunación también cumple un papel fundamental para prevenir enfermedades infecciosas. El calendario debe ser establecido por un veterinario de acuerdo con las características y necesidades de cada animal.

La alimentación debe ser completa y equilibrada, con un alimento adecuado para la etapa de vida del gato. También es importante garantizar siempre el acceso a agua fresca y limpia.

Además, es muy importante tener en cuenta que los gatos necesitan espacios para trepar, esconderse, rascar y jugar, por lo que necesitan algunos elementos importantes como rascadores y espacios altos y seguros para que puedan desarrollar su actividad física y mental de forma saludable.

Prevención antiparasitaria: por qué es importante incluso en gatos que viven dentro de casa

La prevención contra parásitos no debería descartarse simplemente porque un gato no sale al exterior. El riesgo puede ser menor en un animal exclusivamente indoor, pero no necesariamente desaparece.

Los parásitos internos y externos pueden afectar a los felinos y, en determinadas circunstancias, incluso pueden llegar al hogar a través del ambiente, otros animales o las personas.

Por eso, los especialistas recomiendan que la prevención antiparasitaria se adapte al estilo de vida de cada gato, teniendo en cuenta si sale al exterior, convive con otros animales, vive en una casa o departamento y las características de la zona donde reside.

Día del Gato Foto: Gemini

Cuáles son las enfermedades más comunes en los gatos

Los gatos pueden desarrollar diferentes enfermedades a lo largo de su vida. Algunas son infecciosas y otras están relacionadas con la edad, la alimentación, la genética o el estilo de vida. Entre los problemas de salud que pueden presentarse con mayor frecuencia se encuentran:

Enfermedad periodontal : la acumulación de placa y sarro puede provocar inflamación y dolor en las encías.

Obesidad : el exceso de peso aumenta el riesgo de desarrollar diferentes problemas de salud y puede afectar la movilidad.

Enfermedad renal crónica : es especialmente relevante en gatos adultos y mayores y puede avanzar durante mucho tiempo sin síntomas evidentes.

Enfermedades urinarias : los problemas del tracto urinario pueden provocar dificultad o dolor al orinar y requieren atención veterinaria.

Diabetes : puede aparecer con mayor frecuencia en gatos con sobrepeso y necesita seguimiento profesional.

Enfermedades respiratorias infecciosas : algunos virus y bacterias pueden provocar estornudos, secreción nasal, fiebre y falta de apetito.

Parásitos internos y externos: pulgas, garrapatas y distintos parásitos intestinales pueden afectar la salud del animal.

No todos los síntomas tienen la misma gravedad, pero cualquier cambio persistente en el comportamiento, el apetito, el consumo de agua, el peso, la respiración o el uso de la bandeja sanitaria merece una consulta.

En su día internacional, además de celebrar el vínculo que existe entre estos animales y las personas, la fecha invita a recordar que una buena calidad de vida depende también de los cuidados que reciben durante toda su vida.