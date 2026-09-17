Día del Profesor: por qué se celebra el 17 de septiembre y las ideas más originales para regalar

Día del Profesor Foto: Pinterest

El Día del Profesor se celebra todos los 17 de septiembre en la República Argentina en homenaje a José Manuel Estrada. Aquel periodista falleció un día como hoy de 1894 y caracterizó su vida por abocarse a la educación gracias a sus aportes varios en la materia.

Los profesores han marcado las vidas de todos los argentinos que han pasado por una escuela secundaria, terciaria o universidad, de modo que han ayudado a forjar carácter y conocimiento de muchísimas personas. En Argentina, la jornada del 17 de septiembre busca reconocer la figura de estos profesionales.

El Día del Profesor se celebra todos los 17 de septiembre en la República Argentina en homenaje a José Manuel Estrada. Foto: Wikipedia

¿Cómo fue la vida de José Manuel Estrada?

José Manuel Estrada nació un 13 de julio de 1842 en Buenos Aires. Se formó académicamente de modo tal que se recibió de periodista y formó junto a su hermano Santiago el diario La Guirnalda.

Con tan solo 23 años se convirtió en director de las Escuelas de la Provincia de Buenos Aires y, tiempo después, realizó un curso de historia de 30 volúmenes en la Escuela Normal de Profesores, lo que le permitió el conocimiento para escribir Lecciones de la Historia Argentina.

En 1876 fue nombrado rector del Colegio Nacional de Buenos Aires por Nicolás Avellaneda en su rol de presidente. Como rector emprendió reformas en el currículo: agregó temas de Historia argentina para hacer brotar en los alumnos un sentimiento de sano patriotismo e incorporó el estudio de las instituciones del federalismo. Impulsó también un aumento en el salario de los profesores.

Como rector del Colegio Nacional de Buenos Aires emprendió reformas en el currículo: agregó temas de Historia argentina para hacer brotar en los alumnos un sentimiento de sano patriotismo, e incorporó el estudio de las instituciones del federalismo. Foto: Wikipedia

Se dedicó a escribir numerosas obras sobre educación, historia y política de la República Argentina. Luego fue diputado nacional por la Unión Católica de 1886 a 1890, en carácter de férreo opositor al laicismo y al liberalismo que promovían los próceres de la generación del 80 que gobernaron entre la segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX.

En 1890, cuando terminaba su mandato como diputado, comenzó a sentirse enfermo y se mudó a Paraguay. Allí decidieron su designación como ministro plenipotenciario ante el gobierno luego de rechazar ser parte del Gabinete de Luis Sáenz Peña en 1893. La salud de Estrada no mejoró y murió en la tarde del 17 de septiembre de 1894.

3 regalos para hacerle a tu profesor o profesora

Un primer regalo completísimo para hacerle a un profesor o profesora es una caja que contenga una vela aromática, un anotador, una lapicera, una botella térmica, una pequeña plantita artificial y un adorno colgante de madera para el hogar que le recuerde el curso al que enseñó con sus nombres.

Regalo para profesora de parte de un curso entero. Foto: Pinterest

Un segundo regalo algo más económico es un portalápices o portalapiceras compuesto de un pequeñísimo cesto comprado rodeado de crayones pegados a su alrededor sumado a una flor que puede ser arrancada de cualquier planta de camino a la escuela.

Regalo para profesores Foto: Pinterest

Por último, la opción más económica se convierte en unas manualidades de papeles de tan solo tres colores que permiten crear un “lápiz” con un cartelito que diga “gracias”.

Regalo para profesores Foto: Pinterest

Es tal vez la opción ideal para ayudar a los más chicos en fabricarla y llevarle a sus profesoras.