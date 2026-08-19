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Chau al Día de la Diversidad Cultural: qué va a pasar con el feriado del 12 de octubre tras la decisión del Gobierno

El gobierno de Javier Milei tomó la decisión de eliminar el nombre de “Día del Respeto a la Diversidad Cultural” para volver a la denominación “Día de la Raza”.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
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Feriado, calendario
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El calendario de feriados nacionales experimentó una modificación simbólica tras la decisión del gobierno de Javier Milei de restituir el nombre “Día de la Raza” para la conmemoración del 12 de octubre. La disposición desplazará la denominación “Día del Respeto a la Diversidad Cultural”, que permanecía vigente desde el año 2010.

El cambio deja sin efecto el criterio fijado por el Decreto 1584/10, firmado por la entonces presidenta Cristina Kirchner, cuyo objetivo era erradicar el concepto de raza para poner el foco en la pluriculturalidad y los pueblos originarios. Desde las cuentas oficiales del Gobierno nacional respaldaron la conmemoración y calificaron la fecha como la celebración de “la llegada de Cristóbal Colón a América, un hito que marcó el inicio de la civilización en el continente americano”.

La medida generó un inmediato rechazo en diversos sectores sociales y académicos, desde donde tildaron la resolución como “un retroceso en materia de derechos” y una postura de “negacionismo” frente a la composición identitaria del país.

Día de la Diversidad Cultural en Argentina
El Gobierno volvió a cambiar el nombre a "Día de la Raza". Foto: Cultura

Qué pasará con el feriado del 12 de octubre

Pese a la polémica, la fecha conservará su estatus de feriado nacional. Debido a que el 12 de octubre caerá lunes, el Gobierno decidió mantener la jornada inamovible para conformar un fin de semana largo de tres días -del sábado 10 al lunes 12- con el objetivo de promover el turismo interno.

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Tras haberse consumado el feriado correspondiente al 17 de agosto, el calendario nacional ingresará en un período sin pausas, dado que el mes de septiembre no contará con feriados.

De esta manera, la pausa de octubre marcará el retorno de los fines de semana largos en la antesala de las últimas fechas festivas del 2026 vinculadas al Día de la Soberanía Nacional en noviembre y Navidad en diciembre.

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Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

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