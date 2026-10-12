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El Vaticano confirmó que el papa León XIV será operado este martes en el hospital Gemelli

El líder religioso comunicó personalmente su situación médica este domingo, después del rezo del Ángelus, y posteriormente publicó un mensaje en sus redes sociales donde explicó que durante una revisión los médicos le detectaron un nódulo localizado en un pulmón y le recomendaron una intervención quirúrgica para extirparlo.

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Papa León XIV.
Papa León XIV. Foto: via REUTERS
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El papa León XIV será hospitalizado en el Policlínico Gemelli de Roma este martes a mediodía para ser operado del nódulo que se le descubrió en un pulmón, informaron fuentes de la oficina de prensa del Vaticano.

Ayer domingo, tras el rezo del Ángelus, el papa anunció que será operado para extirpar un nódulo en un pulmón, detectado en una fase muy temprana y bien localizado, según explicó el propio pontífice.

Fuentes de la Santa Sede indicaron este lunes que el nódulo en el pulmón de León XIV se detectó en una revisión médica de “rutina” y anticiparon que el posoperatorio durará una semana.

El sumo pontífice visitará el país en noviembre.
Ultiman detalles para la llegada del papa León XIV a la Argentina. Foto: REUTERS

El pontífice estadounidense y peruano, de 71 años, desarrolló esta mañana su agenda con normalidad y se reunió con varios arzobispos de diversas partes del mundo, entre ellos el presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, Carlos Enrique Herrera Gutiérrez, y el arzobispo argentino Jorge Eduardo Lozano.

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La cúpula de la Iglesia Católica de la Argentina expresó su cercanía con el sumo pontífice y pidió acompañarlo espiritualmente durante este proceso médico.

Según consta en el habitual boletín diario de la Santa Sede, el papa mantuvo siete audiencias esta mañana y, además de Herrera y Lozano, se reunió con el nuncio apostólico en Suiza, Liechtenstein y Mónaco, Martin Krebs; con el presidente y secretario general de Cáritas Internacional, el arzobispo japonés Tarsicio Isao Kikuchi y Alistair Dutton, respectivamente; con el arzobispo estadounidense Timothy Broglio y con el representante permanente de la Santa Sede en la Comunidad Económica del África Occidental, Michael Francis Crotty.

El Episcopado pidió rezar por la salud del papa León XIV

La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) convocó este domingo a los fieles a elevar una “oración especial” por la salud del papa León XIV, quien anunció que será sometido en los próximos días a una intervención quirúrgica para extirpar un nódulo detectado en uno de sus pulmones, a menos de un mes de la visita apostólica que tiene prevista a la Argentina.

A través de un comunicado firmado por el presidente de la CEA, Marcelo Colombo, y el secretario general, Raúl Pizarro, la cúpula de la Iglesia Católica en el país expresó su cercanía con el sumo pontífice y pidió acompañarlo espiritualmente durante este proceso médico.

La Conferencia Episcopal Argentina invita a todo el Pueblo de Dios a unirse en una oración especial por el papa León XIV, ante la intervención quirúrgica a la que será sometido. Pedimos al Señor que le conceda fortaleza y paz en este momento, que la operación se desarrolle favorablemente y que pueda alcanzar una pronta y plena recuperación”, indicaron.

Y agregaron los obispos: “La serenidad y la confianza con que el Santo Padre se refirió a este momento durante el Ángelus de hoy nos reconfortan y nos animan a permanecer espiritualmente unidos a él, como nos lo ha pedido, acompañándolo con nuestro afecto, cercanía y oración, y confiándolo especialmente al cuidado maternal de la Virgen María”.

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