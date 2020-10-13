Filtran polémico audio de Stéfano De Gregorio contra Nico Vázquez: " Me amenazaron y tengo miedo"

Alguien del entorno de Stéfano publicó un audio que el joven le habría enviado, donde señaló: "No sé si hay una mafia detrás de todo esto".

Nico Vázquez junto a Gimena Accardi les mandaron un mensaje de apoyo a Cachete Sierra y Rochi Igarzábal para el homenaje a Casi Ángeles que presentarían en Cantando 2020 la semana pasada.

Al verlo, Stéfano De Gregorio utilizó su cuenta en Twitter y escribió contra el matrimonio de actores. El escándalo creció a niveles impensados. Los mensajes en Twitter provocaron la reacción no solo de sus fans, sino también de muchos otros integrantes del elenco de la recordada tira juvenil.

Ante semejante revuelo, el actor ensayó una defensa. “Yo soy un boludo impulsivo que sale a tirar una en un momento que nada que ver y la verdad que no quería que se genere esto. No pienso hablar más nada ni responder nada, quiero respetar el momento de mi hermano (en referencia a Agustín Cachete Sierra, que quedó involucrado en el escándalo), ¡y él no tiene nada que ver con esto!”, escribió en su cuenta en Twitter.

Pero ahora, una persona del entorno de Stéfano publicó un audio que el joven le habría enviado a él. Lo que se puede escuchar allí difiere notablemente de lo que expresó en Twitter, ya que arremete contra Vázquez y Accardi, asegura haber recibido amenazas y dice: “No sé si hay una mafia detrás de todo esto”.

“Estoy caliente porque saltaron como locos para defenderlos. Yo me callo porque recibí amenazas, pero no voy a subir ninguna foto con las puteadas que me comí de la mujer de Nico y las amenazas que me hizo porque yo cuando hablo, lo hago con respeto. Lo que pienso lo voy a decir en Twitter y te lo voy a decir en la cara. No sucedió así en la interna porque hablé por privado para intentar arreglar las cosas y me defenestró, me puteó, me amenazó. Sobre todo porque no quiero quilombos, no quiero que me amenacen, soy un chico normal. No sé si hay una mafia detrás de todo esto, ya tengo miedo”, dijo Stéfano en el audio.

“Yo tenía ganas de aclarar las cosas con Nico y salió su mujer a re bardearme, a defenestrarme, amenazarme. Ahí dije: ‘No, yo borro todo porque esta mafia no va conmigo’. Laburé casi 20 años en este medio, nunca me peleé con nadie y este se pelea con todos siempre. O Gimena hace la que no quiere puterío y cuando pasó lo de la China (Suárez) estaban todos los programas hablando de eso. Lo importante es ver si el pez que me pegó es uno gordo o uno flaco. Yo soy un pez flaquito, pero hablo con la verdad…”, concluyó.