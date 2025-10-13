Gonzalo Gerber, el ex de Dai Fernádez, estaría pasando por un momento de angustia: “No esperaba que Nico Vázquez sea el nuevo”

El bailarín tuvo que dejar la casa que compartía con la actriz. Además, en las redes sociales volvieron a circular los mensajes que le había escrito a Nico Vázquez y Gimena Accardi.

Nico Vázquez, Dai Fernández y Gonzalo Gerber. Foto: Instagram.

Nicolás Vázquez confirmó recientemente que está empezando una relación sentimental con Dai Fernández, su compañera de elenco en “Rocky”, tiempo después de que Gimena Accardi admitiera una infidelidad luego de 18 años de relación.

Lo cierto es que la actriz también estaba en pareja al momento de conocer a Nico Vázquez, pero recientemente decidió ponerle punto final a su vínculo de 7 años con el bailarín Gonzalo Gerber.

En ese sentido, en el programa Puro Show, informaron que Gerber está muy angustiado porque no esperaba que Dai Fernández lo dejara por el actor. “Dai es una chica que tiene un buen pasar, tiene un departamento muy importante donde vivía con Gonzalo, en el mismo edificio donde vive una muy famosa. Esta famosa me dice que en las semanas previas a la separación se escuchaban muchas discusiones. La separación no fue en buenos términos”, detallaron en el programa.

“Ellos vivían en ese departamento y ahora Gonzalo está re mal porque perdió a su novia y tuvo que salir a buscar un lugar para vivir mucho más chico… No esperaba que Nico Vázquez sea el nuevo, porque él era como un fanático de la pareja”, aseguraron.

Los mensajes que Dai Fernández les dejaba en redes a Nico Vázquez y Gimena Accardi

Como era de esperarse, los usuarios descubrieron que Dai Fernández era muy activa en Instagram y comentaba todos los posteos que Nico Vázquez y Gimena Accardi hacían como pareja, elogiando el vínculo que habían logrado ya que eran señalados como la “pareja perfecta”.

En mayo del año pasado, Dai Fernández felicitó a la actriz por su cumpleaños: “Feliz cumple Gime, qué hermoso este video (por uno que le preparó Vázquez especialmente). Qué lindo el amor que se tienen, son dos hermosos”.

Los mensajes de Dar Fernández a Gime Accardi y Nico Vázquez. Foto: Instagram

En octubre de 2024 los vio en la playa y les puso “lindos”, mientras que noviembre de 2024, Nico Vázquez publicó una foto con Gimena Accardi y Dai les escribió: “Siempre lindo compartir con ustedes, los quiero mucho”.

Los mensajes de Dar Fernández a Gime Accardi y Nico Vázquez. Foto: Instagram

En una publicación que hizo el actor el último verano, les dedicó: “Hermosos, merecidas vacaciones, los quiero”. Estos mensajes trajeron repercusión entre los usuarios, ya que señalaron que eran amigos y ahora están comenzando una relación sentimental.