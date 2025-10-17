Gimena Accardi rompió el silencio sobre el romance entre Nico Vázquez y Dai Fernández: “Quiero creer”

La actriz se sinceró sobre la nueva relación de su ex pareja, tras 18 años juntos. Además, destacó a la integrante de Rocky y mencionó que “es un amor”.

Dai Fernández, Nico Vázquez y Gimena Accardi. Foto: Redes sociales

El incipiente romance entre Nico Vázquez y Dai Fernández, su compañera de elenco en Rocky, genera polémica. Esta vez, fue Gimena Accardi quien rompió el silencio y habló sobre su ex y la nueva etapa de su vida que atraviesa.

En charla con Yanina Latorre en el programa “Sálvese quien pueda”, la actriz fue sincera acerca de sus sentimientos a raíz de la nueva pareja de su ex.

Gimena Accardi y Nicolás Vázquez. Foto: Instagram.

En busca de desdramatizar la situación, aclaró que “Dai es un amor, es una divina, es hermosa, es talentosa“. Y se mostró comprensiva acerca del posible comienzo de la relación: ”Siempre fueron muy amigos. Entiendo que, obviamente, en la contención que ambos se estuvieron conteniendo, que te podés enamorar o sentir cosas y bien por ellos. Me alegra”.

Accardi también se refirió a distintos rumores que señalan que el romance entre Vázquez y Fernández comenzó cuando todavía estaban juntos. “Entiendo que suceda y es lógico, pero no, nunca jamás sospeché y sé que es de ahora. Bueno, quiero creer que es de ahora“, dejó en claro.

“Yo lo adoro, lo voy a adorar toda mi vida. Siempre le voy a desear lo mejor, sea con Dai o con la que quiera. Y sí, el amor de pareja, por supuesto, se terminó, pero tenemos un vínculo hermoso en el cual charlamos, podemos comunicarnos”, indicó la actriz acerca del vínculo que todavía la une con Nico Vázquez.

Gime Accardi habló sobre el romance de Nico Vázquez con Dai Fernández. Video: x AmericaTV.

Y recordó con cariño: “Nico es un ser humano adorable, es una hermosa persona. Yo pasé unos 18 años siendo una persona muy feliz, con un hombre que tuve al lado hermoso, brillante. Fuimos una pareja hermosa, sin dudas”.

Más allá del aprecio, dejó en claro una cierta distancia con ambos y descartó la chance de pasar tiempo junto a Vázquez y Dai Fernández: “No, tampoco la pavada. Sobre todo, no teniendo hijos en común. Para qué vamos a seguir viviendo, no tiene sentido. Pero sí, buena onda y amor y siempre y cada vez que nos cruzamos”.

Nicolás Vázquez y Dai Fernández. Foto: Redes Sociales

Nico Vázquez habló de su romance con Dai Fernández tras la separación de Gime Accardi

Previamente, Nico Vázquez también habló sobre el vínculo con Gime Accardi tras la separación y la aparición de Dai Fernández en su vida.

“Es difícil esto porque voy hablando de a poquito, pero me hacen hablar ustedes porque se presentan todos los días acá”, habló sobre su nueva relación, a pocos días de confirmar que están “en algo”.

Y recordó el doloroso proceso de la separación con Accardi tras 18 años juntos: “Tratando de procesarlo porque hace cuatro meses y medio la estaba pasando mal y ahora estoy tratando de sentirme bien y de que esté todo ordenado”.