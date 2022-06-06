Trueno anuncia su primer Luna Park

Trueno. Foto: Prensa.

El 2022 promete ser un año bisagra para Trueno quién ya dijo presente en los más importantes festivales a nivel regional: Vive Latino, Lollapalooza Chile, Madrid Salvaje y Quilmes Rock. Fue en este último donde no solo cautivó a más de 60.000 espectadores sino que también fue protagonista de una colaboración inédita con la banda emblema del Hip-Hop a nivel internacional: Gorillaz.

El 2 de diciembre en el Luna Park, Trueno junto a sus fanáticos le pondrán el sello a su último lanzamiento discográfico “Bien o Mal”, para asentar el discurso que expone el artista argentino a través de su música: “d! la protesta a la celebración”.

“Bien o Mal” es un manifiesto sonoro. En su nuevo álbum, Trueno muestra su propiavisión del mundo actual, criticando e inspirando, revisitando el pasado y mirando el futuro. “Atrevido” (primer álbum de estudio) fue su carta de presentación, del barrioporteño de La Boca a la Argentina, su esperado segundo álbum de estudio es un amplificador de su mensaje de empoderamiento generacional a escala global.

El disco está compuesto por un total de 13 tracks que le dan forma a una obra orgánica, tocada con instrumentación real, y contando con la participación de un numeroso y talentoso equipo de músicos, productores, colegas compositores y artistas invitados. Se incluyen los 5 exitosos adelantos que fueron dados a conocer a mediados de 2021 y que han logrado certificaciones a nivel Internacional: “Panamá”, “Dance Crip”, “Feel Me??”, “Solo por vos” y “Jungle”.

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El rap llega al Luna Park. Video. Prensa.

El 2 de diciembre, este segundo disco que hasta el momento supera las 600 millonesde escuchas en Spotify, cobrará vida en el Luna Park. La producción del show estará a cargo de PopArt Music y promete una puesta innovadora, moderna y disruptiva, pero por sobre todo, el espectáculo será una muestra viva del ecléctico repertorio de Trueno.

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