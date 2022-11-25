“El amor no duele”: Lourdes de Bandana denunció un ataque de violencia de género

La cantante decidió revelar los violentos episodios que vivió con su expareja a través de su cuenta de Instagram.

Lourdes de Bandana denunció un ataque de violencia de género. Foto: Instagram.

Lourdes mostró su cara golpeada y generó preocupación. Foto: @lowrdez

A través de un tremendo video en redes sociales, Lourdes de Bandana denunció a su expareja por violencia de género.

Además de mostrar el rostro con varios moretones, la cantante detalló su calvario: “Todos en el edificio escucharon. Según él, gritaba porque tenía ataques de pánico. Si pasa, DENUNCIEN, no tengan miedo”, escribió.

“Me filmó sin que yo sepa. Me sacaba fotos desnuda sin mi consentimiento. Me metía cosas en la bebida y yo siempre pidiendo cosas porque ‘me emborrachaba’. Amor es la falta absoluta de sufrimiento. El amor no duele”, agregó la artista.

El testimonio de la madre de Lourdes

“Era un final anunciado. Yo creo que ella se asustó, tenía miedo y no quería denunciar”, dijo al respecto la mamá de Lourdes en diálogo con A la tarde (América) y también reconoció que se trataba de una relación muy violenta.

“Me dijo que también tenía golpes en el cuerpo, pero yo no la quise revisar porque sentí que tenía que contenerla”, explicó la mujer.

La defensa del acusado

En tanto, Leandro, el exnovio de Lourdes, dio su testimonio en el mismo programa y negó las acusaciones: “Tuvimos discusiones como cualquier pareja, pero me alejé de ella por pedido de su psiquiatra”, comentó.

“Yo soy un laburante, soy profesional y tengo dos hijas. Y vengo a decir que antes de hacer cualquier tipo de acusación, dejemos que avance la Justicia. Vengo a poner la cara porque tengo familia, trabajo y una acusación de este tipo no es menor”, añadió.

“No vengo a hablar mal de Lourdes. Como un montón de parejas no nos pudimos encontrar. Un error mío quizás fue bloquear su contacto, pero no vengo a decir otra cosa, además de que es una persona maravillosa”, expresó.

Línea 144 - llamados contra la violencia de género

144: LÍNEA DE ATENCIÓN A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA.

LAS 24 HORAS, LOS 365 DÍAS DEL AÑO.