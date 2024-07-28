¡Muy tiernos! Cande Vetrano mostró su pancita de embarazada junto a Andrés Gil y enamoró a sus fans

Los actores, que están en pareja hace más de siete años, confirmaron el embarazo a finales del mes de mayo.

Cande Vetrano y Andrés Gil. Foto: Instagram.

Cande Vetrano utilizó sus redes sociales para mostrarle a sus seguidores una tierna postal junto a su pareja Andrés Gil y su pancita de embarazada. Cabe recordar que la actriz confirmó su embarazo a finales del mes de mayo.

A través de sus historias de Instagram, la actriz compartió una imagen en el camarín de su pareja, quien se encuentra actualmente protagonizando la obra de teatro “En otras palabras” junto a Gimena Accardi, y enterneció las redes.

En la foto se lo puede ver al actor sentado y ya preparado para salir a la actuación, mientras abraza a Cande Vetrano que tiene el buzo levantado dejando ver la panza de embarazo. Ella acompañó la publicación con un corazón rojo y él replicó la historia en su perfil oficial.

La tierna foto que compartió Cande Vetrano junto a Andrés Gil. Foto: Instagam.

La tierna foto que compartió Cande Vetrano junto a Andrés Gil. Foto: Instagam.

Andrés Gil habló sobre la llegada de su hijo con Cande Vetrano

Andrés Gil fue invitado al programa Almorzando con Juana tiempo atrás y se sinceró sobre cómo se siente ante esta nueva situación y cómo se prepara para ser padre junto a Cande Vetrano.

Juana Viale le consultó al actor sobre su estado de ánimo ahora que será padre: “No sé, tengo muchas preguntas, pero me dijeron que las preguntas nunca se acaban”.

Andrés Gil habló sobre la llegada de su hijo con Cande Vetrano. Video: eltrece.

Sin embargo, confesó que está emocionado por este nuevo paso en su vida: “Con muchas ganas, lo primero que me pasó es que no tenía nada que ver con lo que siempre me imaginé. Desde el momento que nos enteramos es como más compleja la emoción, porque se mezcla todo, la felicidad, con el miedo, con la incertidumbre”, confesó.

El actor se mostró feliz por el gran momento que él y Vetrano están transitando: “Confiar en que están las cosas muy sincronizadas para que pase de esta manera, así que estoy disfrutándolo”, sostuvo.