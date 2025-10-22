Daniela Celis y Thiago Medina se volvieron a mostrar juntos y hablaron de su relación actual: “Estábamos separadísimos hacía cinco meses”

Los exparticipantes de Gran Hermano volvieron a mostrarse juntos, hablaron sobre su relación actual y contaron cómo cambió su vida en el último tiempo.

Thiago Medina y Daniela Celis. Foto: Instagram.

Luego de recibir el alta médica tras pasar 28 días internado por su accidente en moto, Thiago Medina habló sobre su relación actual con Daniela Celis.

En un móvil con LAM, la influencer contó cuáles fueron los mensajes previos al choque. “Estábamos separadísimos hacía cinco meses. Uno cuando se separa tiene momentos buenos, de buena onda, y también de odio”, contó Celis.

“Fueron muchas emociones juntas, creo que la vida no nos deja sorprender y cuando pensamos qué más va a pasar, sigue pasando, así que ya no pienso más qué va a pasar. Disfrutamos el momento y el día a día, creo que esa es la enseñanza de esta situación, disfrutar cada momento sea bueno o malo, pero creo que entendemos y vamos por el mismo lado. No importa si estamos separados o juntos, vamos a paternar toda la vida”, agregó.

"¿Están bien como expareja o como futura pareja?“, les preguntó Yanina Latorre. ”Como sea estamos bien”, lanzó el exparticipante de Gran Hermano. Luego, habló Daniela y dijo: “No nos sentamos a hablar de eso, de qué va a pasar de nosotros, si estamos juntos, si estamos separados, porque la prioridad ahora es que él esté bien”. “Respeto su intimidad y su espacio”, agregó la joven.

Thiago Medina volvió al streaming tras recuperarse. Foto: Instagram/thi4go_km

Thiago Medina expuso su impactante cambio físico tras el grave accidente de moto

Agradecido a la vida, a los médicos y por las cadenas de oración en su nombre, Thiago Medina compartió un posteo en sus redes hablando sobre su recuperación y sus cambios físicos.

“Hoy caigo en la realidad, no puedo creer todo lo que pasó. Estoy feliz de estar vivo”, comenzó escribiendo el streamer junto a una foto de su actual físico.

Thiago Medina semanas después de haber recibido el alta. Foto: redes sociales.

Luego, añadió: “Entre todo lo que me pasó, también bajé 20 kilos. Les quiero mostrar que desde que salí del hospital aumenté 2 kilos”.