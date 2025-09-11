Nicki Nicole compartió una foto con Lamine Yamal y desmintió los rumores de separación

La cantante y el futbolista se mostraron muy enamorados en redes, pese a los reciente rumores de ruptura.

Lamine Yamal y Nicki Nicole Foto: Reuters/Instagram @nicki.nicole

Nicki Nicole rompió el silencio y habló sobre su relación con Lamine Yamal, el futbolista del Barcelona, a poco de confirmarla a través de una foto juntos. Si bien es una relación que comenzó hace poco tiempo, la pareja ya sufrió rumores de separación en los últimos días, pero quedaron desmentidos tras nuevas declaraciones de la cantante y una reciente foto que compartió en redes.

La cantante estuvo presente en el desfile de la marca española Desigual, donde compartió asiento con Paris Jackson, Becky G y Ester Expósito. En declaraciones a la prensa fuera del evento, Nicki expresó su felicidad ante los recientes acontecimientos de su vida. “Estoy muy feliz en Barcelona, con mucho cariño de la gente”, reconoció.

Nicki Nicole habló de su relación con Lamine Yamal. Video: Paparazzi.

Luego, cuando le preguntaron cómo se sentía a nivel personal, la trapera confesó: “Muy feliz y muy enamorada”. En otro video que circuló en redes, la prensa le preguntó a la cantante cómo la trata la “ciudad del amor”, a lo que ella sonriente respondió: “Hay muchas palabras en catalán que me encantan, tengo que aprender. Así que estaré pidiendo algunas clases”.

Para luego confesar que su flamante novio le enseñó lo que significa “t’estimo”, que en español se traduce a “te quiero”. Además, en las últimas horas, compartió una foto en redes junto a Lamine Yamal donde se los ve muy enamorados.

La historia de Nicki Nicole junto a Lamine Yamal. Foto: Instagram.

Rumores de ruptura

Las especulaciones sobre el fin de la relación crecieron luego de que el futbolista, que recientemente cumplió 18 años, borrara de su cuenta de Instagram las fotos junto a la cantante argentina. La situación se intensificó cuando cambió su foto de perfil por una imagen con fondo negro, lo que alimentó aún más las especulaciones de la prensa.

El perfil de Lamine Yamal sin las fotos junto a Nicki Nicole. Foto: Captura de pantalla.

Sin embargo, con este gesto, Lamine Yamal demuestra que para el amor no hay edad, recordando que Nicki Nicole tiene 25 años, llevándose seis con el futbolista. Más allá de la diferencia, la pareja está atravesando un gran momento juntos.