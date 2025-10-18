Nico Vázquez confesó su deseo para el futuro de la relación con Dai Fernández

El actor confirmó que comenzó una relación con su compañera de elenco en la obra Rocky y pidió cautela por tratarse de algo reciente. Mientras tanto, Gimena Accardi, su expareja, se mostró comprensiva y destacó el cariño que aún mantiene por él.

Nicolás Vázquez y Dai Fernández. Foto: Redes Sociales

El actor y productor teatral Nico Vázquez confirmó recientemente que inició una relación con Dai Fernández, su compañera de elenco en la obra Rocky. Aunque la noticia generó una fuerte repercusión en los medios y en las redes sociales, el artista pidió cautela y respeto, aclarando que se trata de un vínculo que recién comienza.

“Es algo de muy poquitos días. Si fuera por mí, no hubiera dicho nada porque es algo muy de días... Estamos empezando algo, me siento muy bien, se siente bien, que no es poca cosa”, afirmó Vázquez en diálogo con SQP (América), donde se mostró visiblemente entusiasmado.

Nico Vázquez y Dai Fernández Foto: NA

“Quiero que sea para adentro”: el deseo de Nico Vázquez para su relación con Dai Fernández

También confesó que su deseo es poder disfrutar del vínculo sin presiones mediáticas. Aunque por el momento no se considera en una relación formal, admitió que le gustaría compartir libremente momentos cotidianos con Fernández. “La anterior fue muy expuesta por mí, por Gime, y eso hizo que hubiera como un idilio, un fanatismo. La próxima quiero que sea para adentro”, explicó, haciendo referencia a su relación pasada con la actriz Gimena Accardi.

Sin embargo, la calma duró poco. En redes sociales comenzó a circular el rumor de que Dai Fernández estaría embarazada, lo que llevó a Nico a desmentir categóricamente la información. “No puedo creer que tenga que decir esto, pero hay una noticia de que voy a ser papá y es totalmente falsa. Estas cosas duelen y lastiman mucho. Es una falta de respeto. Gracias”, manifestó con enojo en un comunicado publicado en sus redes.

El descargo de Nico Vázquez tras los falsos rumores de embarazo. Foto: NA.

A pesar de la ola de especulaciones, la reacción de Accardi sorprendió por su madurez. La actriz expresó su apoyo a la nueva pareja y destacó su afecto tanto por Vázquez como por Fernández. “Dai es un amor, es una divina, es hermosa, es talentosa. Siempre fueron muy amigos. Entiendo que, obviamente, en la contención que ambos se estuvieron conteniendo, que te podés enamorar o sentir cosas y bien por ellos. Me alegra”, dijo en el mismo programa.

Respecto a los rumores de una posible infidelidad, la actriz fue clara: “Entiendo que suceda y es lógico, pero no, nunca jamás sospeché y sé que es de ahora. Bueno, quiero creer que es de ahora“.

Dai Fernández, Nico Vázquez y Gimena Accardi. Foto: Redes sociales

Por último, Accardi habló del vínculo que mantiene con su expareja, dejando en claro que entre ambos persiste un lazo de respeto y cariño: “Yo lo adoro, lo voy a adorar toda mi vida. Siempre le voy a desear lo mejor, sea con Dai o con la que quiera. Y sí, el amor de pareja, por supuesto, se terminó, pero tenemos un vínculo hermoso en el cual charlamos, podemos comunicarnos”.

Con esta nueva relación, Nico Vázquez parece estar iniciando un capítulo distinto en su vida personal, buscando mantener un equilibrio entre lo público y lo privado de su nueva relación.