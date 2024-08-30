Yeyo De Gregorio apuntó contra Lali Espósito tras el Cris Morena Day: “Me desilusionó”

El actor de Floricienta, Chiquititas sin fin, Rincón de Luz y Casi Ángeles, Yeyo de Gregorio expresó: "En ese escenario hice más de 600 funciones. Con Lali nos subimos ahí juntos por primera vez e hicimos una carrera”.

Stefano De Gregorio. Foto: Instagram/ @yeyidegregorio.

En los últimos días, el teatro Gran Rex volvió a reunir a las figuras que formaron parte de los éxitos infantiles producidos por Cris Morena y que marcaron varias generaciones como Chiquititas, Casi Ángeles, Floricienta o Rincón de Luz, entre otras. Sin embargo, hubo alguien que participó de todas estas ficciones, pero que no estuvo presente en el evento llamado “Cris Morena Day”: Stéfano “Yeyo” De Gregorio.

“Es medio feo porque lo mío no fueron dos años, no fue un proyecto. Lo mío fue toda una carrera, fueron 10 años de éxitos, más de 550 Gran Rex, 12 Luna Park, 3 estadios Vélez, giras por todo el mundo“, expresó el actor en sus redes, quien deslizó la posibilidad de que habría dos personas que podrían haber influenciado para que no sea invitado. Uno de los apuntados fue Nico Vázquez, con quien tuvo una pelea años atrás, y la otra compañera sería nada menos que Lali Espósito.

Stefano De Gregrorio aseguró que se entristeció por no poder asistir al “Cris Morena Day”. Video: NA.

“Yo no me equivoqué en no estar de acuerdo con Nico Vázquez, pero en mi carrera y en mi nombre me afectó obvio, mucha gente me miró y me dijo ‘con este no te tenías que pelear porque es poderoso’, pero yo no soy así”, consideró Yeyo, pensando que su diferencia con el actor de que protagonizó Casi Ángeles podría haber sido la causa de que decidieran no convocarlo.

Sin embargo, la imposibilidad de asistir en este evento no fue su única desilusión, ya que De Gregorio afirmó: “Lali me desilusionó. Me podría haber mencionado”. A pesar de ello, el autor explicó aseguró que aún le queda la duda del motivo por el cual no lo llamaron, si fue por Nico Vázquez, porque se “olvidaron” de él o por si “creían que no era tan importante en los programas”.

Stefano De Gregorio en Floricienta. Foto: Instagram/ @yeyidegregorio.

Stefano De Gregorio en Floricienta. Foto: Instagram/ @yeyidegregorio.

Su ausencia en Cris Morena Day

“Me puso triste que ninguno de mis compañeros, con los que compartí toda la carrera, ni me nombren. Hasta pasaron cosas que estaban hablando de mí, y yo lo sé. Sentía esa vibra de ‘no lo nombremos’. No importa, no pasa nada, ya está“, comentó Yeyo.

También mencionó que varios medios lo llamaron para que haga su descargo y él decidió no presentarse a ninguno, ya que se encuentra alejado de los medios y prefiere mantenerse de esta forma.