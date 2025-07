Opens in new window

Opens in new window

Opens in new window

Opens in new window

Oasis vuelve a los escenarios tras 16 años: las 10 canciones que no pueden faltar en el setlist de su gira “Live ’25”

La banda británica inició este viernes su tour mundial con un reencuentro esperado durante más de una década. Estos son los temas esenciales que marcaron su legado y que podrían sonar en los estadios más importantes del mundo.

Oasis vuelve a los escenarios. Foto: Archivo.

Este viernes 4 de julio no es una fecha más para los fanáticos del rock. Después de 16 años de distancia, disputas públicas y caminos separados, Oasis volvió a escena con su gira “Live ’25”, una celebración de su icónico debut, Definitely Maybe (1994), y de una carrera que definió el sonido de toda una generación.

El reencuentro entre Liam y Noel Gallagher, largamente esperado, tendrá lugar en el Millennium Stadium de Cardiff, Gales, ante 70.000 espectadores.

Oasis vuelve a los escenarios. Foto: Instagram / oasis.

La gira recorrerá Reino Unido, Irlanda, Canadá, Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, Australia y América Latina durante 2025, y se espera que llegue al resto de Europa en 2026. Si bien aún no se conoce el setlist oficial, el repertorio de Oasis está repleto de clásicos atemporales. A continuación, una selección con las 10 canciones esenciales que no deberían faltar en esta vuelta triunfal.

Top 10: las canciones que podrían formar parte de la vuelta de Oasis

Slide Away (1994)

Un tema emotivo, cargado de sentimiento. Liam entrega una de sus interpretaciones vocales más destacadas, proyectando el desgarro amoroso de Noel, quien escribió la canción inspirado en una relación amorosa marcada por los altibajos.

Don’t Look Back in Anger (1995)

Noel toma la voz principal en esta canción que trascendió como un símbolo de resiliencia, especialmente luego de ser entonada espontáneamente por la multitud tras el atentado en Mánchester. Un tema que, en 2025, cobra nuevo sentido en la posible reconciliación de los Gallagher.

Cigarettes & Alcohol (1994)

Crudo, directo y con una fuerza desbordante, este himno hedonista encapsula el espíritu de la juventud británica de los noventa. Una declaración de intenciones que nunca pierde potencia en vivo.

Rock and Roll Star (1994)

El tema que abría su primer disco ya anticipaba el destino de la banda. “Esta noche soy una estrella del rock and roll”, canta Liam con convicción profética. Imposible no incluirla.

Wonderwall (1995)

Quizás la canción más reconocida de Oasis en todo el mundo. Su popularidad a veces juega en contra, pero en cada concierto sigue siendo un momento de comunión colectiva. Su inclusión es inevitable en esta selección.

Stand By Me (1997)

Una balada poderosa, escrita por Noel y dedicada a su madre. Liam la interpreta con sensibilidad y fuerza. La mezcla de cuerdas y guitarras hace de este tema una de las joyas más melódicas del repertorio.

Champagne Supernova (1995)

Psicodelia, introspección y una atmósfera envolvente. El cierre perfecto para un show que busca emocionar. Con sus más de siete minutos, es una de las candidatas para el clímax de los conciertos.

Little by Little (2002)

Más madura en lo lírico y sonora, esta canción muestra a un Noel introspectivo, en una etapa de mayor profundidad. La interpretación en vivo suele generar una energía envolvente entre los fanáticos de la banda.

Whatever (1994)

Fue el primer gran experimento orquestal de la banda. Su mensaje de libertad individual, combinado con una melodía pegadiza y la voz desafiante de Liam, hacen de este tema un clásico rebelde.

Stop Crying Your Heart Out (2002)

Una balada de consuelo, con una carga emocional profunda que conecta con el oyente desde la primera nota. Lanzada tras los atentados del 11-S, fue adoptada como himno en momentos difíciles. En esta gira, podría representar una invitación a dejar atrás el pasado y sanar, también para los propios hermanos Gallagher.

Con entradas agotadas en varias fechas y una ola de nostalgia recorriendo redes sociales, todo indica que el fenómeno Oasis está más vivo que nunca. Y si el setlist incluye la mitad de estas canciones, no hay duda de que más de un estadio se vendrá abajo.