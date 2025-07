Opens in new window

Opens in new window

Opens in new window

Opens in new window

¿Y Duki?: el incómodo momento de Emilia Mernes cuando Enrique Iglesias intentó besarla

La cantante argentina fue invitada a cantar con el español y el momento incómodo se volvió viral en redes. La reacción de los usuarios.

Emilia Mernes y Enrique Iglesias son furor en redes tras esta escena en el escenario. Foto: captura video redes.

Emilia Mernes quedó en medio de una escena incómoda durante un show con Enrique Iglesias en el Granca Live Fest, en el Estadio de Gran Canaria, y el momento se volvió viral en redes. La novia de Duki fue invitada a cantar junto al español, quien regresaba a los escenarios tras seis años de ausencia. Sin embargo, él intentó besarla y se generó un momento tenso.

Mientras ambos estaban interpretando “Héroe”, uno de los clásicos de Iglesias, el cantante se acercó a Emilia y, al terminar el tema, intentó besarla. Si bien el beso fue en el cachete, la situación tomó de sorpresa a la cantante argentina.

Emilia Mernes y Enrique Iglesias son furor en redes tras esta escena en el escenario. Video: redes sociales.

El video no tardó en viralizarse y recibió miles de comentarios por parte de los usuarios apoyando a Mernes y dejando en claro que el cantante español actuó de forma inapropiada, especialmente al ser en medio de un evento público.

“Claramente estaba incómoda y esto no tendría que pasar por la integridad de ella, no por el novio”, “Ella re incómoda mal”, “Mira que me cae re mal la loca, pero el tipo se pasó tres pueblos”, “Qué hace este? Duki tú y yo lo reventamos”, fueron algunas de las opiniones de los usuarios. Hasta el momento, ni Emilia ni Enrique Iglesias se pronunciaron al respecto.

Emilia Mernes. Foto: Instagram.

Emilia Mernes sorprendió al cantar una balada con su guitarra

Emilia Mernes suele destacarse por sus canciones del género urbano, que la llevaron a ser una de las artistas más escuchadas en Argentina. En las últimas horas, la cantante oriunda de Entre Ríos sorprendió al cantar junto a su guitarra y adelantó lo que sería su nueva canción.

La novia de Duki optó por interpretar una canción de Yami Safdie, que fue adelantada en los últimos días en sus redes sociales. Sin embargo, hubo sorpresa por su manera de interpretarla, que se llevó muchos elogios y hasta generó misterio con la letra.

Emilia Mernes sorprendió al tocar una balada con su guitarra. Video: TikTok.

“Hace mucho que no les cantaba con la guitarra”, escribió Emilia Mernes en sus redes sociales junto con el video en el que está interpretando una canción que se llamaría “Más te vale”. La misma fue presentada en TikTok por Safdie meses atrás, aunque en los últimos días se conoció un nuevo adelanto.

Cabe recordar que Yami Safdie es una popular artista que llegó a la fama gracias a interpretar canciones en TikTok y destacar su voz, por lo que ya tiene miles de reproducciones en Spotify y temas con colegas como Camilo, Reik, Milo J y Luck Ra.